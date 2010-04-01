Фото. Белорусские авиаторы посадили штурмовик Су-25 и истребитель Миг-29 на трассу Минск-Брест

Это всего лишь репетиция ситуации, когда автодорога может понадобиться, как запасной аэродром.

Пилоты высокого класса должны уметь все. В том числе, владеть навыками экстремальной посадки. Под Минском смоделировали ситуацию не из простых. В качестве запасного военного аэродрома выступила гражданская трасса.

Пригодны для такой посадки только так называемые «аэродромные» участки дорог. Истребитель и штурмовик кружили по Дзержинскому району. Условия здесь далеко не тепличные — ширина полотна вдвое уже привычной пилотам взлетно-посадочной полосы. Да и остановить многотонную машину на трёхкилометровом отрезке не так просто. В момент касания земли скорость истребителя зашкаливает за две сотни километров в час. Уступить дорогу самолетам автомобилистам пришлось на четыре часа. За это время свои задачи успели выполнить и многочисленные воинские подразделения и службы.

Игорь Азаренок, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Проводилось всё в комплексе. То есть, тыловые подразделения проводили свои учения, связные подразделения и радиотехнические подразделения – свои учения. Потому что выйти и обеспечить не на аэродроме, а на незнакомом участке дороги, даже для простого тыловика – тоже свои проблемы.

Четыре пилота справились с новым для себя видом посадки без проблем. После дозаправки, к слову, тоже в нестандартных – полевых — условиях, экипажи вернулись на базу.

Проверять автотрассу на прочность военным не в новинку. Впервые такую альтернативную посадку белорусские летчики исполнили ровно три года назад. С тех пор сложный элемент пилотажа практикуется регулярно.