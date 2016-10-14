Форум сельской молодежи Беларуси, России и Азербайджана открывается 14 октября в Могилевской области

Новости Беларуси. Форум сельской молодежи собирает друзей. Он откроется сегодня в Могилевской области и объединит молодых специалистов со всей страны. Это представители самых разных профессий: учителя, врачи и, конечно же, те, кто связан с крестьянским трудом.

К дискуссии, как простимулировать социальное развитие села, а сельский образ жизни сделать более популярным, подключатся и зарубежные гости из России и Азербайджана. Молодых людей ждут интересные встречи с экспертами общественных и производственных организаций. Подготовлена и насыщенная культурная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.