Форум городов-героев проходит в Бресте

Сегодня исполняется ровно 60 лет с момента, когда указом Президиума Верховного Совета СССР Цитадели было присвоено это почетное звание «Крепость-герой» за выдающуюся доблесть, массовый героизм и мужество, ставшие символом беспримерной стойкости советского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Орден Ленина, медаль «Золотая Звезда» и грамоту с текстом указа о присвоении звания можно увидеть в экспозиции мемориала. А копии в металле и камне в самых знаковых местах: у входной композиции «Звезда» и на «Северных воротах». Историю всей силы духа защитников Брестской крепости с именами и судьбами открыл миру советский писатель Сергей Смирнов. На протяжении всех этих лет не прекращается поиск новых имен и сведений о защитниках цитадели. За последние несколько лет списки участников обороны пополнили 30 имен защитников, в юбилейный год Победы – 12.

Александр Коркотадзе, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Работа ведется научно-исследовательская по установлению защитников Брестской крепости. Это те, кто в основном погиб в плену. И многие годы не была известна их судьба, но они здесь сражались героически у нас в Брестской крепости. Мы должны поставит четкие ориентиры, что это было. Есть фотографии, немецкие, советские документы, говорящие о героической обороне Брестской крепости. И прежде всего донести, что нам есть чем гордиться в нашей истории.

Более 27 миллионов человек посетили мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» начиная с 1956-го. Только за прошлый год здесь побывали представители 29 стран. По случаю юбилея в Брестской крепости проходит форум городов-героев. Представители Минска, Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Новороссийска, Волгограда и Мурманска встретились, чтобы обсудить исключительную роль каждого в сохранении исторической правды и воспитании новых поколений потомков победителей.

Александр Семенников, депутат Московской городской думы (Россия):

Звание «Город-герой», «Крепость-герой» ко многому обязывает. Наши города как наследники немеркнувшей славы, наследники поколения победителей обязаны быть в авангарде патриотических мероприятий, в авангарде движения за отстаивание правды о Великой Отечественной войне. И для нас большая честь оказаться в эти дни на святой земле Беларуси, на территории Брестской крепости.