Фонтаны Минска (ФОТО + ВИДЕО)

Фонтаны украшали нашу столицу еще до Великой Отечественной войны. Большинство сооружено в 60-70 годы прошлого столетия. Тогда они размещались на площади Свободы, в Университетском городке, у Дворца пионеров и школьников (ныне Республиканский центр творчества детей и молодежи), в парке имени Горького. Сегодня в Минске насчитывается около 60-ти фонтанов. Все они расположены в основном в центральной части города.

Слово «фонтан» происходит от латинского «фонтис», что переводится как «источник». Большинство минских водометов – так фонтаны называли в старину – имеют весьма солидный «возраст».

Старейшим в Минске является фонтан в Александровском сквере. «Мальчик с лебедем» был установлен здесь еще в позапрошлом веке, а точнее в 1874 году. Его появлению минсчане появлению минчане обязаны первому городскому водопроводу. В те времена такой фонтан мог себе позволить не каждый губернский город.

Фонтан пережил революции и войны, но не выстоял нападок послевоенного поколения. В 1980-х годах бронзовая композиция была опрокинута, после чего «Мальчик с лебедем» был отправлен на свою первую в «жизни» реставрацию. Фонтан претерпел некоторые архитектурные изменения. Исчезли шесть больших зеленых лягушек по краю бассейна. Возле этого фонтана всегда многолюдно. И немудрено! Ведь это место, как и сто лет тому назад является одним из любимых мест отдыха минчан.

В парке Янки Купалы в летнюю жару дарит свежесть фонтан со скульптурной группой девушек, гадающих на Ивана Купалу. В 1972 году этот фонтан был перестроен к 90-летию со дня рождения Я. Купалы. Композиция фонтана запечатлела красочную картину: над бассейном круглой формы наклонились две бронзовые фигуры девушек, которые кидают в воду венки. Плывут по воде, а с ними надежды и мечты юных девиц. Этот фонтан в жаркое время года прекрасно спасают от жары, даря прохладу и свежесть.

На площади у Комаровского рынка находится один из сказочных фонтанов Минска. Кроме того, что сделан он в виде небольшой горки, в нем еще купается два бронзовых гуся. Этот фонтан не раз признавался лучшим фонтаном столицы.





Между Дворцом Республики и Музеем Великой Отечественной войны расположен самый большой в Минске фонтан, который состоит из 1300 струй. А самой высотной считается композиция на улице Филимонова – струи достигают до 20 метров.

В рамках программы благоустройства каждый год в каждом районе столицы должны открываться новые водные композиции. В этом году в Минске заработали два новых фонтана – на площади Свободы и возле Большого театра оперы и балета. Проектируя последний, специалисты постарались сделать его подобием здания: контур фонтана похож на театр, а подсветка – в тон цвета храма Мельпомены, то есть белая.

Сразу несколько водных композиций появились в жилых кварталах, расположенных вдоль улицы Притыцкого. Ко Дню Независимости, 3 июля, планируется открыть новый светомузыкальный фонтан на проспекте Победителей. На участке между Дворцом спорта и Домом физкультурника. Это будет самый большой фонтан столицы. Композицию из 5 фонтанов предусматривается построить рядом с многофункциональным комплексом «Минск-Арена».