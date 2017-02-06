Фонтан, которым можно управлять с помощью мобильного приложения, появится в Бресте

Новости Беларуси. Умный фонтан появится на самой популярной улице Бреста. Управлять им смогут горожане и туристы с помощью обычного мобильного приложения. Авторы идеи обещают не только интерактив, но и удивительную форму объекта.

Над круглой чашей воды будет возвышаться аналог древнего моста. Вокруг архитектурной композиции «вырастет» целый сад фигур исчезнувших сооружений города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Веремеюк, руководитель группы архитекторов:

Одна часть – это исторический блок. Мы скачиваем приложение. И с помощью этого приложения мы можем выслушать аудиогид – краткую экскурсию по истории нашего города на выбранном нами языке. А второй блок – мы сможем управлять непосредственно фонтаном.

Евгений Щербач, архитектор:

Берем какие-то вещи, которые говорят о достижениях культуры города. Но самое интересное – это, конечно, ладья. Мы хотим ее выполнить в бронзе, в другом масштабе, разместить на воде, чтобы можно было с моста попасть монетой в ладью.

Новый фонтан – один из важнейших проектов, приуроченных к 1000-летию Бреста. Сейчас прорабатывается детальный план. А вот в работе готовый вариант можно будет увидеть не раньше лета 2017 года.