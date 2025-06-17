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В США небольшой самолёт совершил аварийную посадку на крышу ангара

17 июня 2025 10:40
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Необычный авиаинцидент произошел в США. В Канзасе небольшой самолет вместо взлетно-посадочной полосы оказался на крыше ангара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США небольшой самолёт совершил аварийную посадку на крышу ангара-2

Пилот получил разрешение на посадку в местном аэропорту, однако за секунды до соприкосновения с землей – что-то пошло не так. Летательный аппарат внезапно повернул и врезался в здание. Обошлось без жертв. Легкие травмы получили только два человека, находившиеся на борту – пилот и пассажир. Их пришлось снимать с крыши прибывшим на место ЧП спасателям. Специалисты выясняют причины происшествия. По основной версии, инцидент произошел из-за отказа одного из двигателей.

# США # Новости США # Самолет

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