В США небольшой самолёт совершил аварийную посадку на крышу ангара

Пилот получил разрешение на посадку в местном аэропорту, однако за секунды до соприкосновения с землей – что-то пошло не так. Летательный аппарат внезапно повернул и врезался в здание. Обошлось без жертв. Легкие травмы получили только два человека, находившиеся на борту – пилот и пассажир. Их пришлось снимать с крыши прибывшим на место ЧП спасателям. Специалисты выясняют причины происшествия. По основной версии, инцидент произошел из-за отказа одного из двигателей.