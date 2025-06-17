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Иран пригрозил нанести удар новейшим оружием по Израилю

17 июня 2025 10:38
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Сирены практически не замолкают в эти дни в Израиле. Жителей просят оставаться в убежищах и не покидать безопасные места до особого уведомления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иран пригрозил нанести удар новейшим оружием по Израилю-2

В городе Герцлия ракета упала на автобусную станцию, после чего возник сильный пожар. Атаке подверглось и здание израильской разведки «Моссад» в пригороде Тель-Авива. В командовании иранской армии заявили, что авиаудары продолжатся, более того, в ближайшие часы Израиль начнут обстреливать с применением нового вооружения.

Под градом ударов находится и Иран. В результате израильской атаки на командный центр – был убит новый глава генштаба вооруженных сил исламской республики, который пробыл в должности четыре дня после смерти своего предшественника. А один из снарядов уничтожил штаб-квартиру телерадиокомпании.

# Международная политика # Конфликт на Ближнем Востоке

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