Фестиваль «Мира, дружбы и добра» в агрогородке Восход на Могилевщине Прошёл в третий раз

Новости Беларуси. Театрализованное шествие, концерт, рисунки на асфальте. Фестиваль «Мира, дружбы и добра» в агрогородке Восход на Могилевщине объединил всех от мала и до велика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В агрогородок Восход семья Полонниковых переехала 6 лет назад. Работать в сельскую местность приехали по распределению супруга. И если сначала еще были сомнения по поводу деревенской жизни, то сейчас, признаётся Юлия, лучше места для семьи не найти.

Юлия Полонникова, житель агрогородка «Восход»:

Нам предоставили домик. Очень довольны всем. Садик у нас хороший, школа. Переезжать не хотим, даже не рассматриваем.

Для полноценной жизни сельчан в агрогородке есть все: крупный животноводческий комплекс, где работает большинство местных аграриев, школа, детский сад, дом культуры, спортивная и школы искусств. Не забывают здесь и о досуге. Чтобы жилось сельским людям веселее, несколько лет назад решили организовать свой фестиваль - «Мира, дружбы и добра»!

Татьяна Палушкина, житель агрогородка «Восход»:

У нас тут красиво. Молодежи много. Дай Бог, чтобы и на лето так было.

Аграрии, школьники, спортсмены, коммунальщики. В театрализованном шествии по сельских улицам прошли представители всех сфер жизни агрогородка. А дети с удовольствием поучаствовали в конкурсе рисунков на асфальте.

Алексей Новиков, житель агрогородка «Восход»:

Мы сегодня рисовали комбайн, солнце, поля. Все про Беларусь.

Александр Мачковский, житель агрогородка «Восход»:

В городе было бы скучно. А это Восход – здесь лучше.

Поучаствовать в ярком празднике пришли не только местные жители. Приехали посмотреть на колоритное действо и просто любопытствующие: среди зрителей оказалось много гостей.

Виктория Степанова:

Приехала в гости. Праздник замечательный. Очень хорошая погода. Все здорово!

Светлана Стишенкова, председатель Вейнянского сельского совета:

Хоть сейчас время сеять огороды, заниматься домашним хозяйством, но все пришли с удовольствием. Очень много людей, даже не всем мест хватило в актовом зале, где проходит концерт. А люди вообще в агрогородке очень добрые. Сами всегда помогают в благоустройстве.

Фестиваль «Мира, дружбы и добра» на Могилевщине проходит уже третий раз. Его популярность с каждым годом растет. Праздник не только поднимает настроение труженикам села, он объединят в их нелегком труде, да и силы дёт трудиться дальше на благо своей страны и собственной семьи.

