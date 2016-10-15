Фестиваль близнецов и двойняшек «Счастье вдвойне» прошёл в третий раз в Минске

Новости Беларуси. Много детей не бывает, даже если они одинаковые. К такому мнению пришли 15 октября в Минске участники фестиваля близнецов и двойняшек. Они приехали со всей Беларуси — себя показать и на других посмотреть. От младенцев до школьников.

Пока одни строят игрушечные домики и пытаются приготовить настоящий обед, другие показывают танцевальные «па». А это уже дефиле юных модниц.

«Счастье вдвойне!» — метко заметили организаторы фестиваля. И собрали ребят со всей республики. От младенцев до школьников. Такой фестиваль близнецов и двойняшек проходит уже третий год подряд.

За это время количество участников выросло в 4 раза.

Парад близнецов, чествование «годовасиков» — организаторам есть чем удивить.

Ольга Иванова, организатор фестиваля:

На этот фестиваль приходят и двойняшки, и тройняшки, и папы, мамы, и бабушки, и дедушки показать свою красоту. Регистрировались у нас не только минчане, Минский район регистрировался, из Гомеля, из Гродненской области.

Знакомьтесь. Алена и Арина. Они в числе самых маленьких участниц фестиваля. Поэтому для них здесь много «впервые».

Вряд ли еще где-либо увидишь такое количество двойняшек и близняшек на квадратный метр.

Да тем более в таких сказочных нарядах.

Анастасия Соломаха, участница фестиваля:

Мы маленькие совсем. Это наш первый наряд, поэтому мы хотели празднично выглядеть.

А тем временем эти малышки уже с самого маленького возраста проявляют свой характер. Одна – самостоятельная, другая – ревнивая. В буквальном смысле хваткий характер маленькая Маргарита проявляет даже во время интервью.

Павел Шевченко, участник фестиваля:

Счастья мало не бывает, а здесь всё-таки этого счастья двое.

За три года фестиваль стал по-настоящему популярным.

Причем не только среди близняшек и двойняшек, в числе участников и те, у кого счастье не просто вдвойне – в кубе.

Татьяна Ракоч, участница фестиваля:

У нас каждое утро три буськи стабильно есть, обнимашек тоже втройне. Мы счастливы втройне.

Подарки получил каждый маленький участник.

А еще хорошее настроение и яркие эмоции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.