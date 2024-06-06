Фестиваль «Александрия собирает друзей» пройдёт 6-7 июля

Яркий летний праздник. Александрия готовится к встрече с друзьями. До самого любимого народного фестиваля лета «Купалье» остается ровно месяц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2024 году дата проведения полностью совпадает с народным календарем. Праздник соберет друзей 6 и 7 июля.

Уже свое участие подтвердили 22 региона России: от Москвы до Архангельска. Только народных мастеров, которые поделятся своими традициями, порядка 100 человек. Кроме этого, впервые участие в празднике примут гости из Азербайджана и Узбекистана. Они познакомят с особенностями национальной ювелирной культуры своих регионов, а также росписью по металлу. К слову, билеты на одно из главных культурных событий этого лета появились в продаже всего две недели назад. И уже почти раскуплены.

Олег Стельмашок, заместитель председателя Могилевского облисполкома: Основными направлениями в организации праздника, конечно же, станут Год качества, тематика 80-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и также, конечно, для нас это важно, это 15-я Александрия. Это круглая дата, и уже есть традиции, есть опыт проведения. Я думаю, все это будет способствовать хорошему восприятию.

Олег Хмельков, директор Могилевского областного методического центра народного творчества и культурно-просветительной работы:

Символ – купальский венок. Вот это будет лейтмотив полностью всего праздника. И нам приятно то, что именно подхватывают и торговля, и другие сферы, которые здесь задействованы в большие праздники. Конечно, будут интерактивы с купальским венком, будут на ходу плести, будет конкурс объявлен не только в нашей области, мы уже объявили его, но и по Республике Беларусь.

На купальском поле уже идут подготовительные работы. По всей площади косят траву, обновляют световые опоры. Организаторы работают над составлением расписания дополнительных рейсов общественного транспорта.