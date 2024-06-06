Движение на проспекте Машерова временно ограничат для репетиций парада

В связи с проведением репетиций парада ко Дню Независимости 6 июня в Минске будет ограничено движение всех видов транспорта на части проспекта Машерова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В связи с проведением репетиций парада ко Дню Независимости 6 июня в Минске будет ограничено движение всех видов транспорта на части проспекта Машерова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 9 до 11 часов вечера ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута. Подобные ограничительные меры также будут действовать 11, 13, 18, 20, 25 и 27 июня.