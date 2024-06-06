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Движение на проспекте Машерова временно ограничат для репетиций парада

06 июня 2024 13:38
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В связи с проведением репетиций парада ко Дню Независимости 6 июня в Минске будет ограничено движение всех видов транспорта на части проспекта Машерова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Движение на проспекте Машерова временно ограничат для репетиций парада-1

С 9 до 11 часов вечера ГАИ просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута. Подобные ограничительные меры также будут действовать 11, 13, 18, 20, 25 и 27 июня.

# Транспорт Минска # общество

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