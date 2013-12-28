Фермер в Гродненской области вырубил деревья на арендованном участке и получил штраф Br110 млн

Новости Беларуси. Фермер Игорь Шевко, когда брал в аренду старые заброшенные пруды, даже представить себе не мог, что через год окажется под следствием. Вроде бы и делал всё по закону, получил разрешение в райисполкоме, оформил все необходимые бумаги. Часть прудов уже успел очистить от зарослей. Правда, выяснилось, что рубил деревья и кустарники он не законно.

Игорь Шевко, глава фермерского хозяйства «Ряпушка»:

Я обратился в райисполком, мне начал делать документы. Выезжала сюда комиссия по землеустройству. Ограничений и запретов мне не было на древесно-кустарниковую растительность. Я уже начал заниматься вырубкой. Мне даже не объяснили, потом уже начали - через два-три дня. Сразу в этот же день начали составлять протокол.

Нарушения законодательства выявили сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира. У фермера не оказалось порубочного билета, а без него даже полусгнившие деревья спиливать нельзя. Инспекторы подсчитали ущерб и выписали штраф - более 110 миллионов рублей.

Виталий Воронко, старший участковый инспектор Кореличского РОВД:

Данный гражданин совершил уголовно наказуемое деяние, предусмотренное частью 2 статьи 277. Совершил незаконную вырубку без соответствующих документов 209 сырорастущих деревьев в своём фермерском хозяйстве. Без документов, которые он не получил в установленном порядке. Было возбуждено уголовное дело, рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности.

На каком этапе ошибся, Игорь Шевко до сих пор понять не может. Ведь перед вырубкой он обращался за советом и к лесникам, и в райисполком. Везде его уверяли, правда, в устной форме, что никаких ограничений на вырубку нет, это ведь уже его земля. Похоже, сами чиновники не до конца изучили природоохранные законы.

Пётр Найдин, начальник землеустроительной службы Кореличского райисполкома:

На выделение этого участка было принято решение исполкома. Никакие ограничения на вырубку древесно-кустарниковой растительности не принимались. Землеустроительное дело изготовлено, участок зарегистрирован, так что с нашей стороны к нему проблем нет.

Сегодня Игорь Шевко о разведении рыбы и дальнейшем развитии бизнеса даже не думает. Ведь только чтобы штраф отработать, нужно несколько лет. В минусе оказались и местные жители, которые надеялись на возрождение своего села.

Елена Новик:

Дорога эта была заросшая, всё завалена. Идешь за грибами и не знаешь, где обойти. А сейчас очистили. Хоть мы пенсионеры, выйдешь на улицу - какая там улица? - куда податься? Так хоть возле озера пройдемся с внуками, с правнуками, посидишь хоть здесь, посмотрим на озеро.

Кстати, выплачивать более чем 100-миллионный ущерб, нанесенный государству, кореличский фермер не отказывается. Говорит, незнание закона не освобождает от ответственности. Но теперь, чтобы спилить даже небольшое дерево даже у себя во дворе, обязательно выпишет порубочный билет.