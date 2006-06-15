Фауна и флора Беларуси возрождается

Среди представителей фауны Беларуси претендентов на исчезновение становится меньше. В Витебской области популяция бобров за пять лет увеличилась на 43% и достигла порядка 15 тысяч особей, сообщили в Минприроды.

Увеличилась численность и других особо ценных видов диких животных. Теперь в витебских лесах обитают почти 11 тысяч кабанов и столько же косуль, около 6 тысяч лосей, 650 оленей и более 4 тысяч глухарей.

По словам специалистов, не грозит исчезновение и обитающим на территории региона рыси, барсуку и бурому медведю, занесенным в Красную книгу. Вместе с тем среди крылатых хищников, гнездящихся в лесах и на болотах Витебщины, редко встречаются змееяд, беркут, скопа.

Перечень охраняемых видов растений в Беларуси дополнен 19 новыми сортами. В него

вошли яблоня, груша, слива, алыча, абрикос, черешня, вишня, черная и красная смородина, земляника, малина, крыжовник, виноград, облепиха, огурец, морковь, перец, столовая и кормовая свекла.



Напомним, что с января 2003 года наша страна является полноправным членом Международного союза по охране новых сортов растений. И не позднее 10 лет со дня вступления в эту организацию, она обязана обеспечить охрану всех родов и видов растений, возделываемых в стране.