«Я не могла поверить!» Победительницы конкурса «Женщина года» о пути к награде

На минувшей неделе в Несвиже состоялась церемония чествования победителей республиканского конкурса «Женщина года – 2024». Награды получили выдающиеся представительницы различных сфер, от науки образования до бизнеса и социального служения. О достижениях, мотивации и планах на будущее поговорили в студии программы «Новое утро» с Еленой Смольской и Ингой Шейдак.

Александр Стасевич, ведущий:

Расскажите, пожалуйста, что вы почувствовали в этот момент, когда получили награду?

Елена Смольская, победительница республиканского конкурса «Женщина года – 2024»:

Я не могла поверить сначала, как так. Я такой обычный, простой человек, социальный работник, и оказывается, в нашем государстве каждый может, хорошо трудясь, вкладываясь полностью в свою работу, достичь таких результатов.

Инга Шейдак, победительница республиканского конкурса «Женщина года – 2024»:

Чувство благодарности в первую очередь за то, что мои труды были оценены. Мне очень приятно.

Александр Стасевич:

У нас две номинации. У вас, Елена, номинация «Сердце отдаю людям», а у Инги номинация «Духовность и культура». Расскажите про путь. Как вы вообще пришли к этой награде? Инга Шейдак:

Инициатором выдвижения меня на конкурс «Женщина года» был Логойский райисполком. Я замужем за священником, который служит уже без малого 28 лет. Наша семья на виду, наши дети, наша работа на приходе. И, помимо семьи, мы еще с мужем вкладываемся в волонтерскую работу, окормляя духовно-семейные пары, поэтому очень приятно, что эта работа замечена, оценена. Я испытываю глубокое чувство благодарности за всё происшедшее.