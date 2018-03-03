«Ездить на длинном трамвае»: о чём мечтает женщина-водитель c биллборда

Голливудская улыбка и небесного цвета глаза этой минчанки украшают биллборды по всему городу. А всё потому, что Екатерина Климович – лучшая в своей профессии.

Она – водитель трамвая 5-го разряда и победитель конкурса «Минский мастер-2017».

С трудом верится, что ещё пару лет назад эта женщина делала успешную карьеру в торговле и даже не думала, что судьба приведет её в общественный транспорт. Но, как известно, жизнь благосклонна к тем, кто не боится перемен. За плечами Екатерины был 8-летний стаж автомобилиста, она окончила курсы по вождению и переквалифицировалась.

Но привыкать к габаритам трамвая поначалу было очень непросто.

Екатерина Климович, водитель трамвая 5-го разряда филиала «Трамвайный парк» КУП «Минсктранс»:

Сложность в торможении, потому что может быть юзовое состояние. Трамвай в длину – 15 метров, в ширину – 2,5, весит трамвай 28 тонн. Если трамвай пустой и скорость – 40 км/ч, то тормозной путь – 20 метров. Если трамвай идёт с пассажирами, то тормозной путь увеличивается в 2-3 раза. Надо быть предельно внимательной.

Ей удается доставлять минчан в нужное место в нужный час, и выглядеть безупречно, даже когда будильник звенит в 3 часа ночи. Эта суперженщина успевает не только отутюжить голубую форменную рубашку, но ещё и сделать причёску!

А вот на каблуки – запрет. График сложный: 4 дня колесить по городу в первую смену, которая может начинаться как с полпятого утра, так и с восьми, а затем 4 дня работать во вторую смену. Держать под контролем движение и следить за поведением пассажиров, и пешеходов в течение 10 часов под силу не каждому. Екатерина признаётся, что хоть в столице у водителей трамваев – женское лицо, профессия эта – неженская. Хочется больше времени посвящать семье, поэтому все выходные Екатерина проводит с любимой дочкой.

Екатерина Климович:

Обстановка дорожная тяжёлая, машины подворачивают, пешеходы бегут, не смотрят по сторонам. Всякое бывает: и ДТП и пробки, и поломки. Оперативно сообщаем центральному диспетчеру, в парк диспетчеру сообщаем. Если столкновение – машина с трамваем, то в ГАИ тоже.



Панорамы родного Минска и знакомые маршруты совсем не надоедают. Город детства вырос и преобразился до неузнаваемости, и Екатерина очень гордится этим, обожает гулять по Троицкому предместью и Парку Челюскинцев. За окном водителя каждый день – новая жизнь и новые люди. В большинстве своём, публика культурная. В зеркале наш мастер нередко узнает знакомых пассажиров и приветствует их улыбкой.

И добро возвращается. Екатерина Климович:

Работа очень нравится, поэтому хочется приходить, поэтому силы берутся.

Три года назад родные Екатерины Климович были в шоке от её решения поменять профессию, а сегодня рады её успехам, как никогда. Минский мастер мечтает об экскурсионном трамвайном маршруте для туристов.

Екатерина Климович:

Хотелось бы получить первый класс, сейчас у меня второй, чтобы сдать категорию и ездить на длинном трамвае.