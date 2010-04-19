Европейские авиакомпании намерены возобновить до половины отмененных рейсов

Как выйти из транспортного коллапса обсудят сегодня министры транспорта стран Евросоюза на экстренном совещании. Пока остаются закрытыми воздушные пространства Великобритании, Ирландии, Германии, Бельгии и многих других стран ЕС. За пять дней были отменены более 63 тысяч авиарейсов. В плену коллапса оказались 7 миллионов человек.
Тем временем исландский вулкан начал извергаться с еще большей силой. За последние несколько дней столб пепла поднялся до девяти километров.
В Минске график вылетов в Европу также меняется. Сегодня отменены рейсы в Вену, Таллин, Ригу, Франкфурт. Задерживается пока самолет в Рим. При этом утром улетел лайнер в Варшаву. Пассажиры, чей перелет был отменен, могут воспользоваться другими рейсами либо получить деньги за неиспользованный билет.