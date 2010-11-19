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Евреи массово эмигрируют в Израиль из Восточной Украины

19 ноября 2010 14:16
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В 2010 году масштабы репатриации с востока Украины увеличились на 50% по сравнению с показателями прошлого года.

Если в 2009-м из этого региона выехали на ПМЖ в Израиль 298 человек, то прогноз на конец текущего года составляет примерно 450 человек. Эти данные были оглашены в ходе состоявшегося на этой неделе в Киеве годового совещания посланников Еврейского агентства Сохнут, работающих в Украине, Беларуси, Молдове и республиках Южного Кавказа, сообщает www.ctv.by со ссылкой на IzRus.  

Со всей Украины в 2009 году в Израиль приехали 1603 человек. Посланники Сохнута прогнозируют в 2010-м примерно 10-процентный рост репатриации в Израиль из центральных, южных и западных регионов Украины – на фоне 50-процентного увеличения репатриации именно из областей индустриального востока.

# общество

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