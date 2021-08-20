Евразийский межправсовет 20 августа в Кыргызстане проведёт саммит в расширенном составе

Евразийский межправсовет соберется 20 августа в Кыргызстане в расширенном составе. Помимо глав правительств стран ЕАЭС, участие в нем примут премьер-министры Узбекистана и Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны рассмотрят ряд важных тем. Среди них – страховая поддержка взаимной и внешней торговли, сближение нетарифных мер и вывозных таможенных пошлин. В центре внимания также перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза, вопросы реализации дорожных карт по формированию общего рынка органической сельхозпродукции и в сфере транспортной политики.