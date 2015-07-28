Чемпионат по спасательному многоборью 28 июля прошел в Минске

Новости Беларуси. Укротить водную стихию и спасти человеческую жизнь. Юбилейный 40-й чемпионат по спасательному многоборью 28 июля собрал более двадцати первоклассных столичных водолазов на берегу Комсомольского озера. Восемь команд соревновались в технике плавания вольным стилем, удивляли ловкостью и скоростью в подаче круга и выводе катера по тревоге, а также демонстрировали навыки спасения утопающих. В командном зачёте первенство одержали водолазы спасательной станции «Заславль-2», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.