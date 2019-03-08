Президент Беларуси поздравил соотечественниц с 8 марта

Новости Беларуси. Белорусский лидер поздравил соотечественниц с Международным женским днём. Поздравительные слова Александра Лукашенко приводятся на сайте главы государства.

Поздравление с Днём женщин

Дорогие соотечественницы!

От всей души поздравляю вас с Днём женщин.

Этот праздник наполнен особой весенней атмосферой и самыми светлыми чувствами к представительницам прекрасной половины человечества, которые дарят нам уют родного дома, заботу и доброту.

Несравненная красота белорусских женщин, их профессиональные успехи и победы прославляют нашу Родину далеко за её пределами. Ваши понимание и поддержка, тепло любящих сердец вдохновляют нас, мужчин, на новые свершения.

Мы благодарим вас за активное участие во всех сферах жизни общества, воспитание юного поколения, умение поддерживать покой и благополучие в семье. Именно женщины делают мир добрее, обеспечивая его духовное единство и стабильность.

Желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения и исполнения всех желаний.

Александр Лукашенко.