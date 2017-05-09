«Этот праздник грандиозный, самый теплый, самый светлый»: ветераны о Дне Победы

Новости Беларуси. В Минске официальные торжества начались с возложения венков и цветов к обелиску на площади Победы. В праздничной церемонии принял участие Президент. На торжество многие пришли, держа в руках портреты своих родных, которые завоевали мир на земле. Акция «Беларусь помнит» стала уже традиционной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня действительно их праздник. Как, впрочем, и всей страны. Но 9 мая 45-го они помнят даже сейчас. Каждую мелочь и каждую минуту. Правда, мелочью в тот памятный день что-либо можно назвать едва ли.

Михаил Шашков, ветеран Великой Отечественной войны:

Для меня этот праздник грандиозный, самый теплый, самый светлый.

Виктор Костко, ветеран Великой Отечественной войны:

Помним прекрасно и 9 мая 45-го года. Это был именно праздник, победа со слезами на глазах. Во всех мельчайших подробностях ту войну помнит и Дмитрий Николаевич.

Дмитрий Марченко, ветеран Великой Отечественной войны:

Прайшло больш за 70 гадоў. Расце чацвёртае пакаленне. Здаецца, можна ўжо нешта і забыць, але не забываецца. От интервью в такой день отказываться не стал. Впрочем, здесь и профессия дает о себе знать, – смеется Дмитрий Николаевич. 40 лет по долгу службы курировал телевидение и радио. А вот на войну, в партизаны пошел в 17 лет. Там уже были два его старших брата. А потом – страшные дни. Их было 1418. Каждый под счет. Помнит ветеран и счастливый день. 9 мая 45-го. Дмитрий Марченко:

Я ў спецыяльных вайсках быў, і там стала вядома, што гэта здарылася. Мы радаваліся, хваляваліся, плакалі. Анастасия Иванникова, СТВ:

Вот уже который год все в этот значимый день по традиции все собираются здесь. На площади Победы. Совсем рядом и символ мужества, и те, о чьем мужестве мы как раз и говорим. Ведь в той страшной войне погиб каждый третий белорус. 38-метровый обелиск, у подножья – меч, обвитый лавровой бронзовой веткой, символ Победы. А еще Вечный огонь. Именно к подножью памятника по традиции первый венок – от белорусского Президента. Цветы к монументу Победы также легли от правительства, общественных организаций, религиозных конфессий. Такая церемония – своеобразный старт празднования Великой Победы. А вот сам праздник – один из главных для белорусов, – подчеркнет Александр Лукашенко. Сегодняшнее мирное небо над головой нам досталось очень дорогой ценой. И это мы будем помнить всегда.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:Преступления немецко-фашистских захватчиков из памяти людей не вычеркнуть. Это должны знать в том числе и те, кто сегодня предпринимает попытки переписать историю, отнять у нашего народа Великую Победу. Допустить этого мы не можем. И никогда не перестанем преклоняться перед мужеством своих земляков, прошедших через адский огонь войны. Они не стали на колени перед захватчиками. Против поработителей поднялись и стар, и млад. Сотни тысяч партизан и подпольщиков громили врага на каждом клочке белорусской земли. Столь мощное сопротивление оккупантам стало реальным вкладом в разгром фашизма и освобождение Беларуси. Родина высоко оценила вклад белорусов в общую Победу. Высшей награды – звания Героя Советского Союза – удостоились более 440 наших земляков, а орденов и медалей – свыше 300 тысяч. Кстати, тут же, рядом с ветеранами и все руководство страны. У каждого еще один символ праздника – ленточки, цветы Великой Победы. Своеобразная связь поколений.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

В этот день с болью, горечью, со слезами вспоминают ушедших. Хотелось бы, чтобы те люди, которые придут им на смену, были их достойны.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Наш народ знает цену мира. Хочется пожелать, чтобы никогда не повторилось то, что было на нашей земле. Это 72-я годовщина. Когда-то именно Беларусь первой из советских республик приняла на себя жестокий удар агрессора. Тогда на защиту страны встали все: кадровые офицеры, солдаты, женщины и даже вчерашние школьники. И та война – не просто история, а еще и урок. Не зря сегодня Беларусь знают как мирное и дружелюбное государство.