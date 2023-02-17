«Это самый высокий показатель за всю работу ЖКХ». Андрей Хмель рассказал, сколько м² жилья отремонтировали в 2022-м

Новости Беларуси. Комфорт в деталях. Шесть миллионов квадратных метров улично-дорожной сети заменили службы ЖКХ в 2022-м. Такие данные были озвучены во время итоговой коллегии ведомства в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За минувший год отремонтировали в два раза больше дорог, в сравнении с 2021-м. Положительная динамика наблюдается и в сфере капитального ремонта многоквартирных домов. Здесь удалось достичь рекордных показателей.

Андрей Хмель, министр Жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

Практически 3,5 миллиона квадратных метров жилья отремонтировано в этом году. Это 2,8 % от всего эксплуатируемого жилищного фонда. Это самый высокий показатель за всю работу ЖКХ. Мы с позитивом смотрим вперед и думаем, что принимаемые меры большой команды ЖКХ, напомню, 130 тысяч человек работает в отрасли, создадут те комфортные условия, будут поддерживать уже все созданное, чтобы граждане нашей страны были довольны.