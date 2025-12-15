Президентская библиотека представила экспозицию, посвящённую ВНС

Об эволюции института народовластия. Президентская библиотека представила экспозицию, посвященную Всебелорусскому народному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка наглядно демонстрирует ключевые этапы становления и функционирования ВНС, позволяя глубже понять его роль в формировании белорусской государственности и принятии стратегических решений.

Елена Секач, директор Президентской библиотеки Беларуси:

Мы делаем аналитические срезы, создаем базы данных для поддержки наших государственных органов, в том числе мы полностью информационно обслуживаем всех читателей нашей библиотеки, в том числе всех граждан Республики Беларусь. Мы идеологически, информационно и инфраструктурно являемся связующим звеном между читателем, нашей библиотекой и государством.

Лилия Ефимович, заведующая сектором абонемента, межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов Президентской библиотеки Беларуси:

Мы как Президентская библиотека храним все документы, которые затрагивают различные государствообразующие процессы. ВНС – такое масштабное и грандиозное событие. Конечно, все материалы, которые затрагивают деятельность, функционирование народного собрания, мы в своих фондах храним.

Всего Президентская библиотека хранит более полутора миллиона документов по всем отраслям знаний, с приоритетом на экономику, право, политику и управление. Ежегодно порядка 150 тысяч экземпляров проходят оцифровку.