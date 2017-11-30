Это прибыльное дело: в Беларуси добыт юбилейный 15-миллиардный кубический метр попутного нефтяного газа

Новости Беларуси. От безотходного производства до зеленой экономики. В Беларуси добыт юбилейный, 15-миллиардный кубический метр попутного нефтяного газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Если раньше, в середине 60-х, его просто сжигали, то сегодня благодаря ему появляются десятки продуктов. Каждый востребован не только в Беларуси, но и в соседних странах. А значит, приносит стране валютную выручку.

Александр Добриян, СТВ:

Западно-Александровское газоконденсатное месторождение – самое производительное в стране. В моей руке колба с так называемым газоконденсатом, его еще называют «белая нефть». Октановое число этого вещества выше, чем у 95 бензина. Но главное, что на каждую тонну «белой нефти» на этой скважине добывают 2500 кубических метров попутного нефтяного газа. И это абсолютный рекорд для Беларуси.

Попутный нефтяной газ – это своеобразный коктейль из метана, этана и других ингредиентов. Большая его часть добывается попутно с обычной нефтью: из недр земли на поверхность поднимается не чистое «черное золото», а многокомпонентная смесь.

Сергей Ласица, первый заместитель – главный инженер НГДУ «Речицанефть»:

На установку подготовки нефти приходит трехфазная жидкость, которая содержит нефть, воду и попутнодобываемый газ. Установка технологически устроена так, чтобы отделить эти компоненты. В 2017 году добыча попутного нефтяного газа в Беларуси составит порядка 190 миллионов кубических метров, среди них добыт и тот самый юбилейный 15-миллиардный.

Попутный нефтяной газ наши нефтяники добывают вот уже более полувека, а последние 40 лет еще и эффективно перерабатывают. Полученный из него автомобильный пропан-бутан покрывает не только все потребности Беларуси, но и успешно экспортируется в страны Евросоюза и Украину. В ту же Европу отправляется и львиная доля выработанных на белорусском газоперерабатывающем заводе высоколиквидных продуктов для нефтехимии.

Сергей Пашков, директор Белорусского газоперерабатывающего завода РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»:

Наша продукция, получаемая из ПНГ, реализуется как на внутреннем рынке в объёме 20 %, так и 80 % в ЕС. Проведенная в 2014 году глубокая модернизация производства вывела качество продукции на мировой уровень. Геологи утверждают: без сырья завод не останется.

Анатолий Сущик, заместитель начальника по геологии НГДУ «Речицанефть»:

Мы ведем активное бурение. На следующий год заложено пять скважин с высоким газовым фактором. Несмотря на падение цен на нефть, это сегодня окупается, это прибыльное дело.