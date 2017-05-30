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«Это очень мотивированные дети»: в школах Минского района прозвенел последний звонок

30 мая 2017 14:51
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Новости Беларуси. Последний звонок прозвенел в школах Минского района. В Минском государственном областном лицее 300 выпускников попрощались с партой. Кто-то только до сентября, а кто-то – навсегда, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Это очень мотивированные дети»: в школах Минского района прозвенел последний звонок-1

День и радостный, и грустный одновременно. Переживают дети, волнуются родители, волнуются учителя. Но впереди – путь к новому, самостоятельной жизни и выбору профессии.

«Это очень мотивированные дети»: в школах Минского района прозвенел последний звонок-3

Виктор Хотеев, директор Минского государственного областного лицея:
Мы гордимся своими выпускниками. Это очень мотивированные дети, которые знают, что самой главной ценностью их жизни, их труда является учеба. Они успешно заканчивают учебный год. Только каждый четвертый является претендентом на получение золотой или серебряной медали.

«Это очень мотивированные дети»: в школах Минского района прозвенел последний звонок-6

Любовь Жданович, выпускница Минского государственного областного лицея:
Лицей для меня стал семьей. Здесь я обрела настоящих друзей, которые могут поддержать и помочь в трудную минуту. Я научилась самостоятельности и ответственности, которой мне не хватало.

Выпускников в регионе в этом году – более 20 тысяч. На звание медалистов претендуют 619 человек. Больше всего отличников в Слуцком, Минском, Солигорском, Столбцовском, Молодечненском районах. Скоро у выпускников экзамены, а у остальных – три месяца каникул.

# общество # Фотофакт # Последний звонок

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