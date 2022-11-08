«Это очень ценное сырьё». В Беларуси производят 18 млн кубометров нефтяного газа в месяц

Новости Беларуси. 18 миллионов кубометров нефтяного газа в месяц. Такие объемы сырья сегодня добывают белорусские специалисты. Продукция из нефтяного газа дешевле бензиновых аналогов и безопаснее для окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Газовых месторождений в Беларуси нет – сырье получают в процессе добычи «черного золота». На постсоветском пространстве так называемый попутный нефтяной газ считается побочным и нигде не используется. Однако у нас ему нашли применение.

Сергей Ласица, начальник Речицкого нефтегазодобывающего управления:

Мы его на этой установке подготовки нефти перерабатываем, отделяем от нефти. Это очень ценное сырье, которое можно реализовывать и получать из него доходы и стабильно на этом сырье зарабатывать.