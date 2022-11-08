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«Это очень ценное сырьё». В Беларуси производят 18 млн кубометров нефтяного газа в месяц

08 ноября 2022 07:11
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Новости Беларуси. 18 миллионов кубометров нефтяного газа в месяц. Такие объемы сырья сегодня добывают белорусские специалисты. Продукция из нефтяного газа дешевле бензиновых аналогов и безопаснее для окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это очень ценное сырьё». В Беларуси производят 18 млн кубометров нефтяного газа в месяц-1

Газовых месторождений в Беларуси нет – сырье получают в процессе добычи «черного золота». На постсоветском пространстве так называемый попутный нефтяной газ считается побочным и нигде не используется. Однако у нас ему нашли применение.

«Это очень ценное сырьё». В Беларуси производят 18 млн кубометров нефтяного газа в месяц-4

Сергей Ласица, начальник Речицкого нефтегазодобывающего управления:
Мы его на этой установке подготовки нефти перерабатываем, отделяем от нефти. Это очень ценное сырье, которое можно реализовывать и получать из него доходы и стабильно на этом сырье зарабатывать.

«Это очень ценное сырьё». В Беларуси производят 18 млн кубометров нефтяного газа в месяц-7

За свою историю Белорусский газоперерабатывающий завод произвел около 16 миллиардов кубометров попутного газа. Предприятие единственное в своем роде. Сегодня здесь выпускают около 10 видов продукции: от газового бензина до пропана-бутана, которым заправляют автомобили. Последний полностью закрывает потребность внутреннего рынка – в сутки поставляют порядка 300 тонн. Такое топливо в среднем на 40 % дешевле бензина.

# Газ # общество # Сергей Ласица # Фотофакт

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