17 июня восстановлено авиасообщение между Минском и Брюсселем

Новости Беларуси. С начала этой недели каждый день для белорусских путешественников открывается новое авианаправление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В понедельник, 15 июня, начались полеты в города Украины, во вторник к ним присоединились Молдова и турецкий Стамбул. В среду список дополнил Брюссель. Правда, пока наши граждане могут въезжать в Бельгию только по очень веским причинам. Поэтому, прежде чем купить билет, лучше проконсультироваться с бельгийскими компетентными органами.

А в пятницу ночью самолет из Минска станет первым международным рейсом после карантинного перерыва, который примет аэропорт «Харьков». В дальнейшем перелеты будут совершаться ежедневно. Стоимость билета туда от 167 рублей, обратно – от 193.