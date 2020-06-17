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17 июня восстановлено авиасообщение между Минском и Брюсселем

17 июня 2020 18:47
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Новости Беларуси. С начала этой недели каждый день для белорусских путешественников открывается новое авианаправление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В понедельник, 15 июня, начались полеты в города Украины, во вторник к ним присоединились Молдова и турецкий Стамбул. В среду список дополнил Брюссель. Правда, пока наши граждане могут въезжать в Бельгию только по очень веским причинам. Поэтому, прежде чем купить билет, лучше проконсультироваться с бельгийскими компетентными органами.

А в пятницу ночью самолет из Минска станет первым международным рейсом после карантинного перерыва, который примет аэропорт «Харьков». В дальнейшем перелеты будут совершаться ежедневно. Стоимость билета туда от 167 рублей, обратно – от 193.

Больше новостей экономики за 17 июня здесь.

# Коронавирус # общество # Сергей Савицкий

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