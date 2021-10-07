«Это не последняя встреча». В 15-й зенитно-ракетной бригаде ВВС и войск ПВО обсудили санкции и военные угрозы

Новости Беларуси. Военная угроза, провокации, санкции, информационная война – эти и другие темы обсудили 7 октября во время диалоговой площадки в 15-й зенитно-ракетной бригаде ВВС и войск ПВО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед командованием, офицерами и солдатами-срочниками выступил наш политический обозреватель Григорий Азаренок. Говорили о ситуации в Афганистане, наращивании военной мощи блока НАТО. Цели и задачи Запада – сломать нашу страну и сделать из нее антироссийский наступательный форпост. Судьба белорусского народа при этом никого не волнует. Это прекрасно понимают военные и готовы защитить Родину в любых условиях и при любом развитии событий.

Андрей Долбик, командир 15-й зенитно-ракетной бригады ВВС и войск ПВО:

Такие встречи достаточно важны, и мы это понимаем. В первую очередь особенно важны для молодых людей, которые проходят службу в Вооруженных Силах, выполняют задачи. Необходимо доносить объективно информацию, особенно сейчас, когда очень много источников информации и ее – огромный объем. Очень важно из первых уст услышать от людей, которые непосредственно принимали участие в тех или иных событиях, находятся на острие нашей информационной безопасности в том числе. Поэтому я считаю, что нашему коллективу в этом плане повезло. Эта встреча состоялась, несмотря на такой плотный график медийных лиц. Я считаю, что все остались довольны. Это было видно по реакции офицеров и военнослужащих срочной службы. Поэтому я надеюсь на дальнейшее сотрудничество и взаимодействие. Это не последняя встреча, будем только наращивать и развивать.