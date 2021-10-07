Азарёнок: «Наша армия – это монолит, сюда свои щупальца врагу просунуть не удастся»

Новости Беларуси. Военная угроза, провокации, санкции, информационная война – эти и другие темы обсудили 7 октября во время диалоговой площадки в 15-й зенитной ракетной бригаде ВВС и войск ПВО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед командованием, офицерами и солдатами-срочниками выступил наш политический обозреватель Григорий Азаренок.

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Вооруженные Силы Беларуси – это один из главных объектов атак наших врагов. Они хотят их дискредитировать, развалить, опозорить всячески, придумывают фейки, вбросы, слухи и так далее. На это работают целые подразделения, можно сказать, на Западе, за рубежом. Сегодня я действительно приехал и убедился, что наша армия – это монолит, сюда свои щупальца врагу просунуть не удастся. Вот главное впечатление, может быть, от этой встречи.