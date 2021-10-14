Это не мамы, которые попали в тяжёлую жизненную ситуацию. Кто отказывается от ребёнка в роддоме?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Что движет, и можем ли мы назвать женщинами тех, кто бросает своих детей, которые рождаются с пороками, которых, в принципе, государство потом берет на поруки и спасает им жизни? Вот что они чувствуют, когда пишут отказ в роддоме от своего ребенка?
Екатерина Адерейко, мать двоих детей:
Мне кажется, им просто еще не пришло это внутри души.
Алена Родовская:
На минуточку, что значит не пришло? Ведь она родила уже человека, у нее же должно быть какое-то осознание ответственности?
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Не приходили мамы ваших детей приемных, не объявлялись?
Елена Колоницкая, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
Мы ведем очень открытый образ жизни, я привлекаю родителей, скажем так, которые хотят общаться со своими детьми.
Ольга Бурлакова:
Вы сами их еще и ищете, и просите, чтобы они пообщались со своими детьми?
Елена Колоницкая:
Нет, искать их, я не ищу. Но у нас же есть сведения о родителях, у нас нет таких пропажек. Но, скажем так, насильно мил не будешь.
Ольга Бурлакова:
То есть, если уже оставила, особо таких, которые обратно возвращаются, нет.
Алена Родовская:
Вот вы наблюдаете. Вот это кто: алкоголички, наркоманки? Вот кто они? Кто бросает детей, которые потом воспитываются в вашей семье?
Елена Колоницкая:
Вы знаете, что сегодня оставляют детей в основном асоциальные личности. Это конечно не мамы, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. Сегодня на самом деле государство очень заботится и помогает. Мне кажется, что в достаточной степени женщина получает хорошее пособие для того, чтобы содержать и себя, и ребенка. Сегодня некоторые зарплаты такие, как у женщин по родам. Поэтому, я считаю, что сегодня – это только асоциальные лица, которых лишают родительских прав.
«Там, где двое, там и трое». А сколько детей в самых больших семьях Беларуси – подробнее здесь.