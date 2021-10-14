Это не мамы, которые попали в тяжёлую жизненную ситуацию. Кто отказывается от ребёнка в роддоме?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Что движет, и можем ли мы назвать женщинами тех, кто бросает своих детей, которые рождаются с пороками, которых, в принципе, государство потом берет на поруки и спасает им жизни? Вот что они чувствуют, когда пишут отказ в роддоме от своего ребенка?

Екатерина Адерейко, мать двоих детей:

Мне кажется, им просто еще не пришло это внутри души. Алена Родовская:

На минуточку, что значит не пришло? Ведь она родила уже человека, у нее же должно быть какое-то осознание ответственности? Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Не приходили мамы ваших детей приемных, не объявлялись?

Елена Колоницкая, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

Мы ведем очень открытый образ жизни, я привлекаю родителей, скажем так, которые хотят общаться со своими детьми. Ольга Бурлакова:

Вы сами их еще и ищете, и просите, чтобы они пообщались со своими детьми? Елена Колоницкая:

Нет, искать их, я не ищу. Но у нас же есть сведения о родителях, у нас нет таких пропажек. Но, скажем так, насильно мил не будешь.

Ольга Бурлакова:

То есть, если уже оставила, особо таких, которые обратно возвращаются, нет. Алена Родовская:

Вот вы наблюдаете. Вот это кто: алкоголички, наркоманки? Вот кто они? Кто бросает детей, которые потом воспитываются в вашей семье?