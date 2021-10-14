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Это не мамы, которые попали в тяжёлую жизненную ситуацию. Кто отказывается от ребёнка в роддоме?

14 октября 2021 13:11
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Это не мамы, которые попали в тяжёлую жизненную ситуацию. Кто отказывается от ребёнка в роддоме?-1

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Что движет, и можем ли мы назвать женщинами тех, кто бросает своих детей, которые рождаются с пороками, которых, в принципе, государство потом берет на поруки и спасает им жизни? Вот что они чувствуют, когда пишут отказ в роддоме от своего ребенка?

Это не мамы, которые попали в тяжёлую жизненную ситуацию. Кто отказывается от ребёнка в роддоме?-4

Екатерина Адерейко, мать двоих детей:
Мне кажется, им просто еще не пришло это внутри души.

Алена Родовская:
На минуточку, что значит не пришло? Ведь она родила уже человека, у нее же должно быть какое-то осознание ответственности?

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
Не приходили мамы ваших детей приемных, не объявлялись?

Это не мамы, которые попали в тяжёлую жизненную ситуацию. Кто отказывается от ребёнка в роддоме?-7

Елена Колоницкая, родитель-воспитатель детского дома семейного типа:
Мы ведем очень открытый образ жизни, я привлекаю родителей, скажем так, которые хотят общаться со своими детьми.

Ольга Бурлакова:
Вы сами их еще и ищете, и просите, чтобы они пообщались со своими детьми?

Елена Колоницкая:
Нет, искать их, я не ищу. Но у нас же есть сведения о родителях, у нас нет таких пропажек. Но, скажем так, насильно мил не будешь.

Это не мамы, которые попали в тяжёлую жизненную ситуацию. Кто отказывается от ребёнка в роддоме?-10

Ольга Бурлакова:
То есть, если уже оставила, особо таких, которые обратно возвращаются, нет.

Алена Родовская:
Вот вы наблюдаете. Вот это кто: алкоголички, наркоманки? Вот кто они? Кто бросает детей, которые потом воспитываются в вашей семье?

Это не мамы, которые попали в тяжёлую жизненную ситуацию. Кто отказывается от ребёнка в роддоме?-13

Елена Колоницкая:
Вы знаете, что сегодня оставляют детей в основном асоциальные личности. Это конечно не мамы, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию. Сегодня на самом деле государство очень заботится и помогает. Мне кажется, что в достаточной степени женщина получает хорошее пособие для того, чтобы содержать и себя, и ребенка. Сегодня некоторые зарплаты такие, как у женщин по родам. Поэтому, я считаю, что сегодня – это только асоциальные лица, которых лишают родительских прав.

«Там, где двое, там и трое». А сколько детей в самых больших семьях Беларуси – подробнее здесь.

# Дети и родители # общество # Алена Родовская # Екатерина Адерейко # Ольга Бурлакова # Елена Колоницкая # Фотофакт

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