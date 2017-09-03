20 лет не танцевали, а теперь будем танцевать: жители деревни в Гродненской области сами восстановили клуб
Новости Беларуси. В одной из деревень Гродненской области местные жители восстановили заброшенный дом культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они не ждали с моря погоды, а включились в дело по собственной инициативе. Более 20 лет здание пустовало, в нем не было окон и дверей. Понадобилось полгода и немало усилий, чтобы в клубе вновь зазвучала музыка.
Теперь этот дом носит гордое название «Клуб активных жителей деревни Лозы».
Ключи доверили старосте Анатолию Ольховику – именно он смог сплотить всю деревню на реконструкции здания. А повод для всенародной стройки полгода назад подкинула погода.
Анатолий Ольховик, староста деревни Лозы:
У нас была Масленица на улице. Пошел снег, но никто не ушел. Потом в конце решили – есть здание, отремонтировать, чтоб здесь проводить какие-то торжества.
И взялись с марта месяца работать.
Работы тут хватило всем. Здание пустовало более 20 лет, стояло с выбитыми стеклами, а территория и вовсе заросла бурьяном. Пригодилась каждая пара рук и все профессии местных жителей: от водителя до укладчика печи.
Александр Расюк, житель деревни Лозы:
Вот здесь было полностью все выломано до дверей. Не было дверок ни одних, ни вторых – большая сплошная дыра. Все заделали, восстановили.
Александр Расюк всю жизнь прожил в этой деревне. А клуб – это его молодость. Когда-то он здесь танцевал с женой под виниловые пластинки. Поэтому остаться в стороне от общего дела просто не мог.
Александр Расюк:
И полы ложили сами. Много чего тут сделали: красили, белили.
В ремонте клуба приняло участие около 250 жителей деревни.
Трудились вечером после работы и в выходные. Устраивали субботники, наводили порядок, создавали уют. От былых развалин не осталось и следа, все новое до последней занавески.
Галина Буро, СТВ:
Сцена – это, пожалуй, единственное, что сохранилось с советских времен. Местным жителям оставалось наклеить фотообои, постелить ковер и повесить шторы собственного пошива.
И такая сцена уже пустовать не должна.
Клуб вновь стал в этой деревне центром культуры, как в старые добрые времена. В планах у местных жителей обустроить дорожку, поставить скульптуры, смастерить площадку для детей. А пока поссовет презентовал клубу картины и стулья, а местное хозяйство подарило музыкальный центр.
Анатолий Ольховик:
20 лет не танцевали, а теперь будем танцевать!