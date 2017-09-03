20 лет не танцевали, а теперь будем танцевать: жители деревни в Гродненской области сами восстановили клуб

Они не ждали с моря погоды, а включились в дело по собственной инициативе. Более 20 лет здание пустовало, в нем не было окон и дверей. Понадобилось полгода и немало усилий, чтобы в клубе вновь зазвучала музыка.

Новости Беларуси. В одной из деревень Гродненской области местные жители восстановили заброшенный дом культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключи доверили старосте Анатолию Ольховику – именно он смог сплотить всю деревню на реконструкции здания. А повод для всенародной стройки полгода назад подкинула погода.

Анатолий Ольховик, староста деревни Лозы:

У нас была Масленица на улице. Пошел снег, но никто не ушел. Потом в конце решили – есть здание, отремонтировать, чтоб здесь проводить какие-то торжества.

И взялись с марта месяца работать.

Работы тут хватило всем. Здание пустовало более 20 лет, стояло с выбитыми стеклами, а территория и вовсе заросла бурьяном. Пригодилась каждая пара рук и все профессии местных жителей: от водителя до укладчика печи.

Александр Расюк, житель деревни Лозы:

Вот здесь было полностью все выломано до дверей. Не было дверок ни одних, ни вторых – большая сплошная дыра. Все заделали, восстановили.

Александр Расюк всю жизнь прожил в этой деревне. А клуб – это его молодость. Когда-то он здесь танцевал с женой под виниловые пластинки. Поэтому остаться в стороне от общего дела просто не мог.