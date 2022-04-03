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«Это игра для мозга». В Бресте завершается VI Международный шахматный фестиваль «Чёрная пешка»

03 апреля 2022 08:50
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Новости Беларуси. Шахматы на ощупь, китайский маджонг и японские сеги. В Бресте завершается VI Международный шахматный фестиваль «Черная пешка». Турнир стал уже традиционным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Это игра для мозга». В Бресте завершается VI Международный шахматный фестиваль «Чёрная пешка»-1

Сыграть в партию с роботом, вступить в пешечный бой, сразиться в сянци – все это можно сделать на площадке фестиваля. трехдневный шахматный марафон объединил почти 400 участников со всей Беларуси. Самому возрастному шахматисту 88 лет, а самому юному – всего 3 года.  

«Это игра для мозга». В Бресте завершается VI Международный шахматный фестиваль «Чёрная пешка»-4

Тимофей Кустов, участник фестиваля «Черная пешка»:  
Я ходил на 4-й фестиваль шахматной пешки. И недавно сдал на 3 разряд. Мне нравится играть в шахматы, потому что это игра для мозга, и она иногда помогает в предметах в школе.  

«Это игра для мозга». В Бресте завершается VI Международный шахматный фестиваль «Чёрная пешка»-7

Екатерина Таберко, директор фестиваля «Черная пешка»:  
Мы проводим соревнования в формате фестиваля. Помимо основных шахматных игр, у нас обширная программа других турниров. Более 28 соревнований по двухходовкам, уголкам, поддавкам, мини-шахматам, шахматам Фишера. Отличается фестиваль разнообразием.  

«Это игра для мозга». В Бресте завершается VI Международный шахматный фестиваль «Чёрная пешка»-10

Турнир «Черная пешка» насчитывает почти четвертьвековую историю. Фестиваль признан одной из самых авторитетных площадок. Почетными гостями уже становились около 30 гроссмейстеров с мировыми именами. Финал соревнований проходит сегодня, 3 апреля.  

# Шахматы # общество # Тимофей Кустов # Екатерина Таберко # Фотофакт

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