«Это игра для мозга». В Бресте завершается VI Международный шахматный фестиваль «Чёрная пешка»

Новости Беларуси. Шахматы на ощупь, китайский маджонг и японские сеги. В Бресте завершается VI Международный шахматный фестиваль «Черная пешка». Турнир стал уже традиционным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сыграть в партию с роботом, вступить в пешечный бой, сразиться в сянци – все это можно сделать на площадке фестиваля. трехдневный шахматный марафон объединил почти 400 участников со всей Беларуси. Самому возрастному шахматисту 88 лет, а самому юному – всего 3 года.

Тимофей Кустов, участник фестиваля «Черная пешка»:

Я ходил на 4-й фестиваль шахматной пешки. И недавно сдал на 3 разряд. Мне нравится играть в шахматы, потому что это игра для мозга, и она иногда помогает в предметах в школе.

Екатерина Таберко, директор фестиваля «Черная пешка»:

Мы проводим соревнования в формате фестиваля. Помимо основных шахматных игр, у нас обширная программа других турниров. Более 28 соревнований по двухходовкам, уголкам, поддавкам, мини-шахматам, шахматам Фишера. Отличается фестиваль разнообразием.