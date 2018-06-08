8 июня простятся с Эдуардом Зарицким. Народного артиста Беларуси похоронят на Восточном кладбище в Минске

Новости Беларуси. 8 июня Беларусь простится с народным артистом – композитором Эдуардом Зарицким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гражданская панихида пройдет в Белорусской академии музыки с 12 до 14 часов.

Эдуард Зарицкий написал музыку к более чем 600 песням, которые исполняют звезды белорусской и российской эстрады. А под его «Калыханку» отправляются спать тысячи маленьких радиослушателей.

Похоронят народного артиста Беларуси на Восточном кладбище в Минске.