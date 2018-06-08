В Беларуси приняты поправки в закон о массовых мероприятиях. Какие нововведения в работе журналистов?

Новости Беларуси. Белорусские депутаты приняли во втором чтении поправки в закон о массовых мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основная новация заключается во введении уведомительного порядка их проведения в постоянных местах, которые определены местными властями.

Еще одно из важных новшеств касается работы на таких мероприятиях журналистов. Предлагается обязать их брать с собой документ, удостоверяющий личность, а также служебное удостоверение. Кроме того, они будут обязаны иметь ясно видимый отличительный знак представителя СМИ. Это может быть нарукавная повязка, бейдж или жилет.