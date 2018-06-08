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В Беларуси приняты поправки в закон о массовых мероприятиях. Какие нововведения в работе журналистов?

08 июня 2018 06:32
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Новости Беларуси. Белорусские депутаты приняли во втором чтении поправки в закон о массовых мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основная новация заключается во введении уведомительного порядка их проведения в постоянных местах, которые определены местными властями.

В Беларуси приняты поправки в закон о массовых мероприятиях. Какие нововведения в работе журналистов?-1

Еще одно из важных новшеств касается работы на таких мероприятиях журналистов. Предлагается обязать их брать с собой документ, удостоверяющий личность, а также служебное удостоверение. Кроме того, они будут обязаны иметь ясно видимый отличительный знак представителя СМИ. Это может быть нарукавная повязка, бейдж или жилет.

# СМИ Беларуси # общество # Фотофакт

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