«Это было очень жаркое лето». В день 33-летия чернобыльской трагедии памятные мероприятия проходят по Беларуси
Новости Беларуси. В день чернобыльской трагедии памятные мероприятия проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, 26 апреля в Минске людно было на улице Василия Игнатенко. Она названа в честь уроженца Беларуси, Героя Украины, который в день аварии оказался в атомном пекле и принимал непосредственное участие в тушении пожара на АЭС. Василий Игнатенко спас жизни коллег, но свою не уберег.
Геннадий Казак, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС:
На нашу долю выпало тушение пожаров и на станции, и во всей зоне, прилегающей непосредственно к атомной станции. Это было очень жаркое лето, горели болота, и вся эта пыль радиационная разносилась.
Александр Барсуков, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Около 10 тысяч наших сотрудников, сотрудников милиции, сотрудников внутренних войск принимали участие в ликвидации аварии на ЧАЭС. Наши сотрудники выполнили свой долг честно, добросовестно, рискуя жизнью, здоровьем. Работали не покладая рук. Некоторые по два-три раза были в эпицентре, были ликвидаторами.
Сейчас в Беларуси проживает более 70 тысяч участников ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС.