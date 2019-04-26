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«Это было очень жаркое лето». В день 33-летия чернобыльской трагедии памятные мероприятия проходят по Беларуси

26 апреля 2019 11:01
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Новости Беларуси. В день чернобыльской трагедии памятные мероприятия проходят по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 26 апреля в Минске людно было на улице Василия Игнатенко. Она названа в честь уроженца Беларуси, Героя Украины, который в день аварии оказался в атомном пекле и принимал непосредственное участие в тушении пожара на АЭС. Василий Игнатенко спас жизни коллег, но свою не уберег.

«Это было очень жаркое лето». В день 33-летия чернобыльской трагедии памятные мероприятия проходят по Беларуси-1

«Это было очень жаркое лето». В день 33-летия чернобыльской трагедии памятные мероприятия проходят по Беларуси-3

«Это было очень жаркое лето». В день 33-летия чернобыльской трагедии памятные мероприятия проходят по Беларуси-5

Геннадий Казак, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС:
На нашу долю выпало тушение пожаров и на станции, и во всей зоне, прилегающей непосредственно к атомной станции. Это было очень жаркое лето, горели болота, и вся эта пыль радиационная разносилась.

«Это было очень жаркое лето». В день 33-летия чернобыльской трагедии памятные мероприятия проходят по Беларуси-8

Александр Барсуков, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Около 10 тысяч наших сотрудников, сотрудников милиции, сотрудников внутренних войск принимали участие в ликвидации аварии на ЧАЭС. Наши сотрудники выполнили свой долг честно, добросовестно, рискуя жизнью, здоровьем. Работали не покладая рук. Некоторые по два-три раза были в эпицентре, были ликвидаторами.

Сейчас в Беларуси проживает более 70 тысяч участников ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС.

«Это было очень жаркое лето». В день 33-летия чернобыльской трагедии памятные мероприятия проходят по Беларуси-11

«Это было очень жаркое лето». В день 33-летия чернобыльской трагедии памятные мероприятия проходят по Беларуси-13

«Это было очень жаркое лето». В день 33-летия чернобыльской трагедии памятные мероприятия проходят по Беларуси-15

«Это было очень жаркое лето». В день 33-летия чернобыльской трагедии памятные мероприятия проходят по Беларуси-17

«Это было очень жаркое лето». В день 33-летия чернобыльской трагедии памятные мероприятия проходят по Беларуси-19

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Геннадий Казак # Александр Барсуков # Фотофакт

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