«Это будущее нашей эстрады». В Минске прошёл отборочный тур на фестиваль «Славянский базар в Витебске»

Новости Беларуси. В Минске прошел городской отборочный тур на Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске-2023», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Одновременно шли прослушивания на детский и взрослый конкурсы. Было подано 35 заявок. Так, по условиям взрослого конкурса артисты представили эстрадную песню на одном из славянских языков и мировой хит. Оценивалась чистота исполнения, подача и артистизм вокалистов. В составе жюри известные деятели культуры и искусства Беларуси.

Елена Чигилейчик, участница отборочного тура XXXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023»: Отборочный тур прошел, мне кажется, даже по-дружески. То есть атмосфера была очень теплая, девчонки за кулисами друг друга поддерживали. Безусловно, есть сильные вокалистки и вокалисты.

Ангелина Василевская, участница отборочного тура XXXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023»: От всех исходила поддержка, заинтересованные взгляды, потому что сегодня я представила новое прочтение всеми известной песни «Песняров» «Слуцкія ткачыхі». И все такие: вау, как это может звучать по-новому.

Олег Семенов, председатель жюри, заслуженный артист Беларуси:

Это были яркие голоса с прекрасным диапазоном, прекрасным тембром, люди понимают, о чем они поют. И меня это радует, потому что все-таки это будущее нашей эстрады. И это очень вдохновляет нас.

Жюри определило по пять участников в каждой возрастной категории. Они продолжат борьбу во втором этапе с лучшими вокалистами страны за путевку на музыкальный фестиваль «Славянский базар в Витебске».