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«Это абсолютно безопасно». В детских поликлиниках Минска открылись пункты вакцинации от коронавируса

23 ноября 2021 15:28
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Новости Беларуси. В минских детских поликлиниках открылись пункты вакцинации против коронавируса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Это абсолютно безопасно». В детских поликлиниках Минска открылись пункты вакцинации от коронавируса-1

Прививку здесь добровольно могут получить мамы, которые приходят в медучжреждение. Один из таких пунктов открыт в 23-й городской детской поликлинике на Ангарской. Процедура безопасна для беременных и кормящих мам. Получить прививку можно по предварительной записи в любой день, кроме вторника. Перед процедурой обязателен медосмотр.  

«Это абсолютно безопасно». В детских поликлиниках Минска открылись пункты вакцинации от коронавируса-4

Татьяна Лазовская, заместитель главного врача 23-й городской детской поликлиники:  
В нашем прививочном пункте работает участковый врач-педиатр. Доктор проводит разъяснительную беседу о том, какая у нас вакцина, выдается памятка. Далее заполняется анкета, в которой человек указывает, есть ли у него на момент прихода в поликлинику высокая температура или обострение какого-нибудь хронического заболевания. Далее доктор измеряет температуру, артериальное давление, насыщение крови кислородом и проводит осмотр.  

«Это абсолютно безопасно». В детских поликлиниках Минска открылись пункты вакцинации от коронавируса-7

Анна Красовская:  
Я – кормящая мама, моему ребеночку 7 месяцев. Недавно мы были на контрольном взвешивании у врача-педиатра, и доктор объяснила, почему необходимо привиться. Для меня важно, что это абсолютно безопасно и для меня, и для моего ребеночка. Я могу продолжать кормить и не бояться за нас.  

Беременных и кормящих мам вакцинируют и в женских консультациях. Всего в Минске среди этой категории почти 10 % привитых пациенток.  

# Вакцинация # общество # Татьяна Лазовская # Анна Красовская # Фотофакт

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