«Это абсолютно безопасно». В детских поликлиниках Минска открылись пункты вакцинации от коронавируса

Новости Беларуси. В минских детских поликлиниках открылись пункты вакцинации против коронавируса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В минских детских поликлиниках открылись пункты вакцинации против коронавируса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Прививку здесь добровольно могут получить мамы, которые приходят в медучжреждение. Один из таких пунктов открыт в 23-й городской детской поликлинике на Ангарской. Процедура безопасна для беременных и кормящих мам. Получить прививку можно по предварительной записи в любой день, кроме вторника. Перед процедурой обязателен медосмотр.
Татьяна Лазовская, заместитель главного врача 23-й городской детской поликлиники:
В нашем прививочном пункте работает участковый врач-педиатр. Доктор проводит разъяснительную беседу о том, какая у нас вакцина, выдается памятка. Далее заполняется анкета, в которой человек указывает, есть ли у него на момент прихода в поликлинику высокая температура или обострение какого-нибудь хронического заболевания. Далее доктор измеряет температуру, артериальное давление, насыщение крови кислородом и проводит осмотр.
Анна Красовская:
Я – кормящая мама, моему ребеночку 7 месяцев. Недавно мы были на контрольном взвешивании у врача-педиатра, и доктор объяснила, почему необходимо привиться. Для меня важно, что это абсолютно безопасно и для меня, и для моего ребеночка. Я могу продолжать кормить и не бояться за нас.
Беременных и кормящих мам вакцинируют и в женских консультациях. Всего в Минске среди этой категории почти 10 % привитых пациенток.