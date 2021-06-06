«Этими дурацкими заявлениями усугубляют его судьбу». Блогер высказался о поведении родственников Романа Протасевича

Новости Беларуси. О родителях Романа Протасевича. О том, как они себя ведут после задержания сына и что говорят. А точнее о том, как их, теперь уже их, беглые используют в своих целях. Что это – забота о сыне в трудной для него ситуации? Или все же политика? Об этом рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Полное интервью с Романом Протасевичем смотрите здесь. «Поведение их нелогично. Сейчас им надо сидеть как мышь под веником»

Юрий Уваров, блогер:

Сейчас на Западе все – и эти же инфопомойки варшавские, литовские и прочие, политики, вплоть до руководителей государств – затянули одну песню, что там на Протасевича оказывает давление Комитет госбезопасности. Даже я читал, что вкололи сыворотку правды, еще что-то. Самые невероятные версии. Но не похож он как-то на жертву пыток уж никак. Это видно невооруженным глазом. Абсолютно довольный, я бы даже сказал, самодовольный молодой человек. А вот то, что давление на его родителей какое-то оказывается, при чем это, возможно, давление такое с применением каких-то технологий таких современных. Это не просто какие-то угрозы, а скорее всего то, о чем я говорю, на них оказывается. Поведение их нелогично. Сейчас им надо сидеть как мышь под веником и делать все возможное для того, чтобы как-то там срок этот минимизировать, еще что-то сделать, помочь сыну. А они сейчас своими вот этими дурацкими заявлениями усугубляют его судьбу. Если один выродок творит что-то против государства, значит вся семья лишается льгот

Юрий Уваров:

У нас очень много лет уже, как сын не несет ответственности за отца, отец за сына и так далее. Но нынешняя ситуация белорусская показала, что вот эта вся гниль начинается в семьях. И очень хорошо у нас все устроились. Вы посмотрите: идет сынок, кидает коктейли Молотова в ОМОН, тут же мамаша его. На следующий день идет в какой-то собес и требует себе там какие-то льготы на бесплатные лекарства в связи с тем, что у нее диабет. Вы знаете, у меня как у гражданина, как у налогоплательщика вызывает это чувство глубочайшей несправедливости. Хорошо устроились. И мне бы хотелось, чтобы как-то у нас, пусть без оглядки на мировое сообщество, на какие-то мировые традиции, как-то это законодательно было все прописано. Если один вот такой вот выродок творит что-то против государства, значит вся семья лишается этих льгот. И может быть даже привлекается к какой-то определенной ответственности. «Семья Протасевичей. Я уверен, что у них где-то прекрасная квартирка в Минске»