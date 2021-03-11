Эти бренды придумали белоруски из Белорусского союза женщин. А вы знали?

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин, рассказала о брендах, которые придумали белоруски из Белорусского союза женщин. Вадим Щеглов, ведущий:

Я часто слышу критику, что как-то иногда напоказ вспоминаем о детях раз в год перед Новым годом. Хотя мне кажется, что суть акции не только вспомнить о детях, обделенных теплом родителей, не только перед новогодними праздниками. Помогать нужно в течение года.

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин:

Я вам приведу пример Белорусского союза женщин, почему я говорю про акцию «Наши дети», ее придумал наш Белорусский союз женщин. Если мы будем двигаться дальше, 23 февраля, День памяти воинов-авганцев, 8 Марта, День семьи, День ребенка, «Соберем портфель вместе», «Неделя матери», День матери. У Белорусского союза женщин каждый год есть какие-то мероприятия и акции, которые мы проводим в течение года, они направлены и на семьи с детьми, и на детей, на женщин, одиноких женщин, людей старших возрастов. Может, мы мало об этом рассказываем.