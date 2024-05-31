«Эта «Телевершина» – наша общая командная победа». Телемарафон «Лица Победы» удостоили престижной награды

Сегодня, 31 мая, все внимание приковано к тем, кто работает не топором, а пером. Журналисты, творческие работники, режиссеры, ведущие представители телевизионных СМИ поднялись на сцену за самой престижной и желанной наградой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алеся Иванова, корреспондент:

В этом году на конкурс были поданы 222 заявки в 25 номинациях, конечно, в их числе есть и мои коллеги. Наш телеканал представлен почти во всех из них. Мы узнали, что в номинациях «Научно-популярная и образовательная программа», а также «Лучшее ток-шоу» и «Лучшая культурно-просветительская программа» победителями стали мои коллеги. Главное, телевизионной наградой удостоены программа «Путевка.BY», ток-шоу «По существу», а также телемарафон «Лица Победы».

Юлия Бешанова, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение», победитель в номинации «Культурно-просветительская телепрограмма» ХV Национального телевизионного конкурса «Телевершина»:

Эта «Телевершина», безусловно, – наша общая командная победа, потому что над этим проектом трудилось очень много людей. Я хочу поблагодарить всех, кто был причастен, тех, кто работал в кадре и за кадром. Водители, администраторы, всем неравнодушным, которые с душой работали над марафоном «Лица Победы».