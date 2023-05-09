«Эта связь неразрывная просто необходима». Поговорили с пограничниками о долге, памяти и воспитании молодёжи

Участие в обороне крепости принимали и подразделения 17-го Краснознаменного пограничного отряда. И сегодня не случайно в гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь начальник ансамбля – главный военный дирижер Института пограничной службы Республики Беларусь, подполковник Сергей Полчобот, а также художественный руководитель вокальной группы, заслуженный артист Республики Беларусь Олег Семенов.

Александра Каштанова, ведущая: 22 июня. Раннее утро. И вдруг раздаются взрывы снарядов, обрывается связь. Люди до последнего не понимают, что происходит. Но при этом проявляют чудеса героизма и защищают свою Родину ценой жизни. Насколько крепка связь поколений в пограничной семье? И живы ли имена тех, кому мы обязаны своей свободой?

«В органах пограничной службы связь поколений существует до сих пор»

Сергей Полчобот:

Конечно, в органах пограничной службы связь поколений существует до сих пор. У пограничников сутки начинаются в 20 часов. И на именных заставах перед заступлением в наряд проводится такой ритуал – боевой расчет. Первым произносится имя героя-пограничника. К примеру, лейтенант Андрей Митрофанович Кижеватов пал смертью храбрых за независимость нашей Родины. И только после этого заступает в наряд. Еще есть ритуал – выход на охрану Государственной границы. Наряд выходит к памятнику героя-пограничника на минуту молчания.

Александр Меженный:

Я вспомню свое детство. Сколько я себя помню, я всегда знал про заставу Усова. Чуть позже я узнал про Виктора Усова, Героя Советского Союза. Но я уже знал про героев-пограничников, которые 10 часов отбивали атаки гитлеровцев. Причем их было около 30 человек, а против них вся мощь Германии. То есть по факту ребята в поле, в траншеях с автоматами и винтовками против танков, пулеметов и всей авиации. И враг не прошел. То есть наши герои пали смертью храбрых. Но не покинули границу. Для меня это все время «граница на замке» – это прямо как мантра. Есть какие-то специальные программы, которые рассчитаны на то, чтобы как можно большее количество нашей молодежи знало о тех днях и помнило героев?

​Как пограничники работают с молодежью? ​

Сергей Полчобот:

На приграничных территориях созданы пограничные клубы, пограничные кружки, такие как «Юный друг пограничника». В больших городах, в столице, допустим, в ноябре 2022 года школе № 206 города Минска присвоено звание Героя СССР Андрея Митрофановича Кижеватова.

Мы с ансамблем и все военные оркестры органов пограничной службы ежегодно по плану Госпогранкомитета проезжаем по всей нашей границе, по территориальным органам пограничной службы с концертами. Разный зритель присутствует. И обязательно мы приглашаем молодежь. И всегда молодежь очень тепло принимает нас, всегда аплодируют. И, может быть, если они приходят, изначально не настроены на нашу музыку, то уже после концерта мы стараемся узнать их мнение. Они уже уходят от нас другими. С другим настроением, воодушевленные.

Александра Каштанова:

Зеленые береты – это гордость нашей страны. И в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенное время пограничники совершали не один подвиг. Кто для вас лично является примером? Возможно, есть какие-то семейные истории?

«Практически все мужчины того времени погибли. Я ни одного дедушки не видел»