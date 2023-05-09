«Эта связь неразрывная просто необходима». Поговорили с пограничниками о долге, памяти и воспитании молодёжи
Участие в обороне крепости принимали и подразделения 17-го Краснознаменного пограничного отряда. И сегодня не случайно в гостях программы «Новое утро» на РТР-Беларусь начальник ансамбля – главный военный дирижер Института пограничной службы Республики Беларусь, подполковник Сергей Полчобот, а также художественный руководитель вокальной группы, заслуженный артист Республики Беларусь Олег Семенов.
Александр Меженный, ведущий:
С праздником! С Днем Победы!
Сергей Полчобот, начальник ансамбля – главный военный дирижер Института пограничной службы Республики Беларусь, подполковник:
С праздником!
Олег Семенов, художественный руководитель вокальной группы ансамбля Института пограничной службы Республики Беларусь:
С праздником!
Александра Каштанова, ведущая:
22 июня. Раннее утро. И вдруг раздаются взрывы снарядов, обрывается связь. Люди до последнего не понимают, что происходит. Но при этом проявляют чудеса героизма и защищают свою Родину ценой жизни. Насколько крепка связь поколений в пограничной семье? И живы ли имена тех, кому мы обязаны своей свободой?
«В органах пограничной службы связь поколений существует до сих пор»
Сергей Полчобот:
Конечно, в органах пограничной службы связь поколений существует до сих пор. У пограничников сутки начинаются в 20 часов. И на именных заставах перед заступлением в наряд проводится такой ритуал – боевой расчет. Первым произносится имя героя-пограничника. К примеру, лейтенант Андрей Митрофанович Кижеватов пал смертью храбрых за независимость нашей Родины. И только после этого заступает в наряд. Еще есть ритуал – выход на охрану Государственной границы. Наряд выходит к памятнику героя-пограничника на минуту молчания.
Александр Меженный:
Я вспомню свое детство. Сколько я себя помню, я всегда знал про заставу Усова. Чуть позже я узнал про Виктора Усова, Героя Советского Союза. Но я уже знал про героев-пограничников, которые 10 часов отбивали атаки гитлеровцев. Причем их было около 30 человек, а против них вся мощь Германии. То есть по факту ребята в поле, в траншеях с автоматами и винтовками против танков, пулеметов и всей авиации. И враг не прошел. То есть наши герои пали смертью храбрых. Но не покинули границу. Для меня это все время «граница на замке» – это прямо как мантра. Есть какие-то специальные программы, которые рассчитаны на то, чтобы как можно большее количество нашей молодежи знало о тех днях и помнило героев?
Как пограничники работают с молодежью?
Сергей Полчобот:
На приграничных территориях созданы пограничные клубы, пограничные кружки, такие как «Юный друг пограничника». В больших городах, в столице, допустим, в ноябре 2022 года школе № 206 города Минска присвоено звание Героя СССР Андрея Митрофановича Кижеватова.
Мы с ансамблем и все военные оркестры органов пограничной службы ежегодно по плану Госпогранкомитета проезжаем по всей нашей границе, по территориальным органам пограничной службы с концертами. Разный зритель присутствует. И обязательно мы приглашаем молодежь. И всегда молодежь очень тепло принимает нас, всегда аплодируют. И, может быть, если они приходят, изначально не настроены на нашу музыку, то уже после концерта мы стараемся узнать их мнение. Они уже уходят от нас другими. С другим настроением, воодушевленные.
Александра Каштанова:
Зеленые береты – это гордость нашей страны. И в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенное время пограничники совершали не один подвиг. Кто для вас лично является примером? Возможно, есть какие-то семейные истории?
«Практически все мужчины того времени погибли. Я ни одного дедушки не видел»
Олег Семенов:
Лично для меня, например, Алексей Новиков. Ведь не секрет, многие, наверное, знают, что на преодоление реки, этой преграды границы, было отведено 30 минут штурмовым группам. На лодках они хотели переплыть. И вот младший сержант Новиков в течение четырех часов не давал высадиться на противоположный берег. И даже будучи раненым в спину, он не отступил. И они его добивали, как говорят, штыками. Он сказал: передайте, я такой-то, с такой-то заставы. Дело в том, что рядом с ним никто не стоял, не говорил ему «стой насмерть». Он сам внутренним своим стержнем таким человека-патриота не отступил ни на шаг. В моей семье, например, практически все родные мужчины того времени погибли. Я ни одного дедушки не видел. Один пропал без вести. Василий Трофимович Ильющенко. А другой дедушка был убит карателями. Пройдя финскую войну, тем не менее выстрел в затылок – его убил каратель.
В месте, где я родился, деревня Лозов, люди до сих пор помнят и со слезами на глазах те, которые остались, рассказывают о тех ужасах, которые пришлось пережить. Поэтому лично для меня является такой гордостью. Мой творческий путь привел в пограничную службу. И я с особым чувством ответственности работаю в данном ансамбле. И понимаю, насколько эта связь неразрывная просто необходима.
Александр Меженный:
А какая она для вас, песня Победы? Что самое первое приходит на ум?
Сергей Полчобот:
Конечно, первой на ум приходит «День Победы». Потому что мой отец тоже военный музыкант, я с детства слышал, как идет оркестр торжественным маршем. И они, как правило, всегда в этот день исполняли «День Победы». Но также у нас обширный репертуар о Великой Отечественной войне. Такие песни еще как «Журавли», «Синий платочек», «10-й наш десантный батальон». Все эти песни очень дороги для меня как для человека, который потомок героев-победителей. Поэтому мы их исполняем и зрители всегда очень тепло принимают.
Александр Меженный:
Мы сегодня не просто обсуждаем, мы сегодня и поем самые известные военные песни. И предлагаем вам нашу инициативу поддержать. Предлагаю вспомнить бессмертные слова Булата Окуджавы. Кстати, он не сразу согласился написать песню к кинофильму «Белорусский вокзал», лишь когда увидел материал, который отсняли. Именно тогда он взялся за работу. И вот уже много лет композиция «Нам нужна одна Победа» трогает наши души, будоражит воспоминания и ни на минуту не перестает быть актуальной. Она прозвучит и в нашем эфире.
Подробности смотрите в видеоматериале.