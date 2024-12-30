Как будет работать белорусская экономика и стоит ли ожидать новых военных угроз? Анонс ток-шоу «По существу»

На стыке лет. С чем подходим к 2025-му и какие планы на грядущий год? Повысятся ли цены, как будет работать белорусская экономика и стоит ли ожидать новых военных угроз? Этим вечером финальный выпуск ток-шоу «По существу». На площадке соберутся топ-менеджеры страны, известные аналитики и общественные деятели.