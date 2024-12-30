Бойцам Северо-Западного оперативного командования подарили банку сгущёнки весом в тонну

Предстоящие новогодние праздники вдали от дома будут встречать сотни военнослужащих, которые в эти дни выполняют задачи по усилению участков государственной границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них – и бойцы войск Северо-Западного оперативного командования. Чтобы скрасить армейские будни и привнести в них немного праздничной атмосферы, к рубежам прибыла внушительная делегация гостей, во главе с председателем Гомельского облисполкома.

Он поблагодарил подразделение за обеспечение безопасности на наших границах в это непростое время и отметил значимость этой службы. Благодаря нашим военным люди живут в мире, работают, создают семьи и растят детей, а экономика страны успешно развивается. В подтверждение тому, бойцам привезли сладкий подарок невероятных размеров – банку сгущенки весом в тонну. Она стала трехмиллиардной, сошедшей с конвейера Рогачевского завода. Дегустацию любимого всеми лакомства устроили прямо на месте.

Александр Бас, командующий войсками Северо-Западного оперативного командования:

Новый год, рождественские праздники – это семейные праздники. Здесь военнослужащие будут встречать эти праздники в кругу своей семьи, военной семьи. Все ждут в этот день праздника или чуда. При поддержке местных органов власти, председателя Гомельского областного комитета была проведена сегодня акция для военнослужащих, которые выполняют задачи.

Не обошлось без Деда Мороза со Снегурочкой. Сказочные персонажи вручили военным новогодние подарки, а на импровизированном плацу для личного состава выступили артисты.