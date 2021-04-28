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Эта белоруска буквально вытаскивает с того света. Как изменилась жизнь доктора с началом пандемии?

28 апреля 2021 15:06
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Новости Беларуси. Быть на передовой во время пандемии и буквально спасать жизни. Героиня следующего выпуска проекта «Белорусская Super женщина» – талантливый врач Мария Журович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта белоруска буквально вытаскивает с того света. Как изменилась жизнь доктора с началом пандемии?-1

Четверть века она заведует пульмонологическим отделением 6-й столичной больницы. За последний год многих пациентов она буквально вытащила с того света. Один из больных провел на ИВЛ больше 100 суток.   

Эта белоруска буквально вытаскивает с того света. Как изменилась жизнь доктора с началом пандемии?-4

Как изменилась жизнь доктора по призванию с началом пандемии, как близкие люди вдохновляются стальным характером нашей героини и за что благодарят пациенты? Смотрите новую серию проекта вечером 28 апреля в рамках информационного часа на СТВ.  

Подробности в видеоматериале.  

# Женщины Беларуси # общество # Мария Журович # Фотофакт

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