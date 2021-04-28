Эта белоруска буквально вытаскивает с того света. Как изменилась жизнь доктора с началом пандемии?

Новости Беларуси. Быть на передовой во время пандемии и буквально спасать жизни. Героиня следующего выпуска проекта «Белорусская Super женщина» – талантливый врач Мария Журович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Быть на передовой во время пандемии и буквально спасать жизни. Героиня следующего выпуска проекта «Белорусская Super женщина» – талантливый врач Мария Журович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Четверть века она заведует пульмонологическим отделением 6-й столичной больницы. За последний год многих пациентов она буквально вытащила с того света. Один из больных провел на ИВЛ больше 100 суток.
Как изменилась жизнь доктора по призванию с началом пандемии, как близкие люди вдохновляются стальным характером нашей героини и за что благодарят пациенты? Смотрите новую серию проекта вечером 28 апреля в рамках информационного часа на СТВ.
Подробности в видеоматериале.