Эта белоруска буквально вытаскивает с того света. Как изменилась жизнь доктора с началом пандемии?

Новости Беларуси. Быть на передовой во время пандемии и буквально спасать жизни. Героиня следующего выпуска проекта «Белорусская Super женщина» – талантливый врач Мария Журович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четверть века она заведует пульмонологическим отделением 6-й столичной больницы. За последний год многих пациентов она буквально вытащила с того света. Один из больных провел на ИВЛ больше 100 суток.