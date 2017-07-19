«Есть товары на каждый кошелек»: в Минске проходят ярмарки школьных товаров

Новости Беларуси. «В школу – с иголочки!». Несмотря на каникулы, столичные школьники и их родители вовсю готовятся к новому учебному году.

К слову, чтобы одеться и собрать рюкзак к 1 сентября, взрослым придется потратить от 175 до 870 рублей, в зависимости от возраста школьника.

Приятный бонус ждет многодетные семьи. В столичных универмагах можно получить скидку до 10%. К слову, на школьных ярмарках проблем с выбором нет.

Мама будущего первоклассника:

Мы собрались в 1 класс, даже список подготовили. Для нас это очень волнительно.

Будущий первоклассник:

Мы купили сегодня обувь, пластилин, костюм, ножницы и фломастеры.

Покупательница:

Конечно, в школе нужен официальный стиль, но все равно хотелось бы для ребенка что-нибудь поразнообразнее.

Школьники:

Карандаши, ручка, стирка, хочу какой-нибудь модный пенал.

Портфель будем выбирать, а то мой уже маленький.

Мне очень нравится ассортимент. Можно выбрать очень красивые тетрадки.