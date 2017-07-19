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«Есть товары на каждый кошелек»: в Минске проходят ярмарки школьных товаров

19 июля 2017 17:09
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Новости Беларуси. «В школу – с иголочки!». Несмотря на каникулы, столичные школьники и их родители вовсю готовятся к новому учебному году.

К слову, чтобы одеться и собрать рюкзак к 1 сентября, взрослым придется потратить от 175 до 870 рублей, в зависимости от возраста школьника.

Приятный бонус ждет многодетные семьи. В столичных универмагах можно получить скидку до 10%. К слову, на школьных ярмарках проблем с выбором нет.

Мама будущего первоклассника:
Мы собрались в 1 класс, даже список подготовили. Для нас это очень волнительно.

Будущий первоклассник:
Мы купили сегодня обувь, пластилин, костюм, ножницы и фломастеры.

Покупательница:
Конечно, в школе нужен официальный стиль, но все равно хотелось бы для ребенка что-нибудь поразнообразнее.

Школьники:
Карандаши, ручка, стирка, хочу какой-нибудь модный пенал.

Портфель будем выбирать, а то мой уже маленький.

Мне очень нравится ассортимент. Можно выбрать очень красивые тетрадки.

«Есть товары на каждый кошелек»: в Минске проходят ярмарки школьных товаров-1

Наталья Колодяжная, исполняющий обязанности начальника отдела торговли непродовольственными товарами универмага:
Очень широкий ассортимент разного ценового фактора. Есть товары на каждый кошелек.

Кстати, в конце августа у Дворца спорта развернется грандиозная ярмарка «Здравствуй, школа!». Организаторы удивят покупателей не только ассортиментом, но и различными конкурсами и подарками. Пройдет и дефиле новинок школьной моды.

# общество # Фотофакт # Подготовка к школе

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