«Есть товары на каждый кошелек»: в Минске проходят ярмарки школьных товаров

Новости Беларуси. «В школу – с иголочки!». Несмотря на каникулы, столичные школьники и их родители вовсю готовятся к новому учебному году.
К слову, чтобы одеться и собрать рюкзак к 1 сентября, взрослым придется потратить от 175 до 870 рублей, в зависимости от возраста школьника.
Приятный бонус ждет многодетные семьи. В столичных универмагах можно получить скидку до 10%. К слову, на школьных ярмарках проблем с выбором нет.
Мама будущего первоклассника:
Мы собрались в 1 класс, даже список подготовили. Для нас это очень волнительно.
Будущий первоклассник:
Мы купили сегодня обувь, пластилин, костюм, ножницы и фломастеры.
Покупательница:
Конечно, в школе нужен официальный стиль, но все равно хотелось бы для ребенка что-нибудь поразнообразнее.
Школьники:
Карандаши, ручка, стирка, хочу какой-нибудь модный пенал.
Портфель будем выбирать, а то мой уже маленький.
Мне очень нравится ассортимент. Можно выбрать очень красивые тетрадки.