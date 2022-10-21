Есть пропускные системы. Как в белорусских школах налажена система безопасности?
Пригласите, пожалуйста, дежурного администратора: здесь приехали с телевидения.
Запись паспортных данных, уточнение причины посещения и одобрение дежурного администратора на вход: попасть в столичную школу любой желающий не сможет. И один из таких примеров – школа № 23.
Светлана Сачко, директор ГУО «Средняя школа № 67 г. Минска»:
Сегодня у нас в стране большое внимание уделяется безопасности учреждений образования, наша школа не исключение. У нас есть своя система безопасности, которая начинается прямо со входа в школу. Входная группа оборудована электронным замком контроля доступа, далее расположена система турникетов. Пропускной режим обеспечивается сотрудниками Департамента охраны нашего района.
Кроме того, по периметру школы установлены камеры видеонаблюдения, некоторые из них обладают высокой точностью и алгоритмом распознавания лиц. Что касается пропускной системы, то у каждого школьника есть своя карта доступа.
Светлана Сачко:
В случае, если ребенок по какой-то причине пришел без такой карты, то он должен записаться в бумажном журнале и сообщить дежурному администратору причину, по которой он сегодня без карты. В случае утери данная карта блокируется в системе, что полностью обеспечивает безопасность.
Важно отметить, что в учебное время в школе находятся только сотрудники и ученики. Ограничена возможность доступа в стены здание без особой надобности даже родителям.
Светлана Сачко:
Родители имеют возможность доступа в школу в дни открытых дверей, в дни родительских собраний, а также по предварительной согласованности с классным руководителем или администрацией школы. В случае, если приходит посетитель без предварительного заявления, то сотрудник департамента приглашает дежурного администратора, который приходит на вахту и решает все возникшие вопросы.
Школы – безопасное место для детей. У каждой параллели есть своя гардеробная: попасть туда может только учащийся определенного класса. Когда дети на уроках, эти помещения закрываются гардеробщиком на ключ. У ребят есть возможность не только получить знания, но и развиваться в свободное от учебы время. Так, например, на перемене они могут посетить зимний сад школы или поиграть в настольный теннис. Для любителей спорта и творчества в неучебное время действуют различные кружки и секции.
Екатерина Музыченко, заместитель директора по воспитательной работе ГУО «Средняя школа № 67 г. Минска»:
Волейбол, футбол, настольный теннис. Наши мальчишки в районе нашем – Фрунзенском – в этом году заняли 3-е место. Плюс у нас есть декоративно-прикладное творчество в начальной школе. Есть атлетическая гимнастика, где наши учащиеся посещают тренажерный зал.