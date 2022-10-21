Есть пропускные системы. Как в белорусских школах налажена система безопасности?

Запись паспортных данных, уточнение причины посещения и одобрение дежурного администратора на вход: попасть в столичную школу любой желающий не сможет. И один из таких примеров – школа № 23.

Светлана Сачко, директор ГУО «Средняя школа № 67 г. Минска»:

Сегодня у нас в стране большое внимание уделяется безопасности учреждений образования, наша школа не исключение. У нас есть своя система безопасности, которая начинается прямо со входа в школу. Входная группа оборудована электронным замком контроля доступа, далее расположена система турникетов. Пропускной режим обеспечивается сотрудниками Департамента охраны нашего района.

Кроме того, по периметру школы установлены камеры видеонаблюдения, некоторые из них обладают высокой точностью и алгоритмом распознавания лиц. Что касается пропускной системы, то у каждого школьника есть своя карта доступа.

Светлана Сачко:

В случае, если ребенок по какой-то причине пришел без такой карты, то он должен записаться в бумажном журнале и сообщить дежурному администратору причину, по которой он сегодня без карты. В случае утери данная карта блокируется в системе, что полностью обеспечивает безопасность.