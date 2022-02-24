Есть и подлинные пейзажи художников. Чем может удивить историко-этнографический музей в Глубоком?

Карету в Глубокое. Отправляемся в местный историко-этнографический музей. Здесь каждый зал – сокровищница эпохи. На видном месте портрет отца Глубокого Иосифа Львовича Корсака. Благодаря этому предприимчивому магнату в городе появились такие жемчужины, как собор Рождества Пресвятой Богородицы и костел Святой Троицы.

Алла Галай, инструктор-методист по туризму Глубокского районного физкультурно-оздоровительного центра:

Здесь диорама Глубокого условно конца XVIII века. Как выглядел наш город, вот это вот базарная площадь, униатская церковь. Здесь мы можем видеть нынешнюю площадь 17 Сентября. Раньше это был Кармелитский рынок, на нем здание Кармелитского монастыря, здание костела Святой Троицы. Вокруг можно увидеть такие еврейские домики, потому что население основное было еврейское.

В недрах музея горовлянский клад из золотой сотни раритетов Беларуси. 299 серебряных и никелевых монет нашли во время земляных работ по улице Красноармейской. Большинство родом из 20-30 годов прошлого века. Кстати, по курганам Глубоччина – самый богатый район Витебщины. Реконструкция женского костюма окунает в далекий XIII век. Алла Галай:

Это уголок Тадеуша Доленга-Мостовича (автор знаменитого романа «Знахарь») уроженца Глубокого. Он родился в имении Окунево, есть мнение, что прототипом знахаря был наш лекарь Гуща, который жил в Глубоком, лечил людей. Язэп Дроздович – вечный странник, родился на Глубоччине, похоронен тоже тут. Он странствовал по всей Беларуси, но так распорядилась судьба, что его место рождения и могила находятся буквально в 2 километрах. Он рисовал в реалистичной манере. Это подлинный пейзаж, это Пуньки, его родина. Но он рисовал и картины на космическую тематику, в своих путешествиях он видел далекие планеты – Сатурн, Венера, Марс. Многие вещи из этих картин имеют сегодня свое основание.

В зале культуры блистает имя еще одного уроженца Глубокого Игната Буйницкого – отца белорусского театра. Здесь же и муза Янки Купалы – Павлина Меделка, родители которой из Будслава переехали в Глубокое. Для праздничного настроения старинный белорусский гурт. Барабан, гармоник, скрипка, дуда – без такого оркестра не обходилась ни одна свадьба и гуляния наших предков. Заглянем к ним в гости.

Алла Галай:

Здесь крестьянская обыкновенная клеть, у каждого горожанина это было, вот такое типичное для наших краев спиральное плетение, это солома, переплетенная лозой, прочная. Даже большие такие, которые назывались кубел, туда приданое складывали невесты. Анастасия Макеева, корреспондент:

Спиральное плетение – ваш бренд, да?

Алла Галай:

В чем-то, да. Это ручные жерны, которые в каждой семье были, сыпалась мука, этим дети обычно занимались. Быт-колорит не обходился без еврейских крам. В экономическом зале можно поздороваться с забавным продавцом Яковом Кремером. Благодаря таким лавкам, как на сайте, можно было заказать товар со всего мира. И через пару недель получить заветную мясорубку. Могли хозяюшки и славно приодеться.

Алла Галай:

Это не ботинки и не туфли, это так называемые снегувцы, пользовались популярностью перед Второй мировой войной у модниц. В туфельках выйти нельзя было по снегу или грязи, а это галоши, они одевались прямо на туфли и можно было идти в любую непогоду. Мещанский покой словно кадры «Унесенных ветром». Самый киношный интерьер. Бархатная атмосфера и отличный фотосет гарантированы. Но алый дом окутан тайнами. Его построил в 20-х годах прошлого века польский торговец, который не сошелся по интересам с еврейскими подрячками. Что не поделили – тайна, покрытая мраком.