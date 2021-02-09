«Если обидели, напишите нейтральное сообщение и завершите общение». Правила поведения в чатах для родителей

Школьный чат, беседа детского сада, «болталка» с мамами, а вот еще и чат с тренером по плаванию. У современных родителей голова идет кругом от количества уведомлений. Как себя вести и как реагировать на провокаторов в сети?

Мария Буйко, психолог:

Сейчас каждый человек находится в огромном количестве информации и это в любом случае влияет на его состояние здоровья. Дискуссии в интернете бывают весьма эмоциональными, особенно когда начинается коллективное обсуждение. Минчанке Алене с годовалым ребенком только предстоит вступить в «детские» чаты, но относится она к ним положительно. Признается, каждый чат – это маленькая семья, здесь все: и поддержка, и мелкие недопонимания.

Алена Филиппова:

Я состою в нескольких чатах. И есть чаты, которые как «болталка» идут: мамочки делятся своими рецептами, переживаниями и еще чем-то. Есть информационный чат детского сада, куда скидывается информация. Например, какие-то новости, какие-то опросы, связанные с работой, структурой. Адекватных собеседников не так легко найти. Некоторые люди хотят самоутвердиться за счет других, начиная отправлять провокационные сообщения, а иногда и оскорбления. Как поступать с такими людьми и стоит ли поставить общение на «паузу»?

Мария Буйко:

Отложить телефон и подумать: что для меня значит эта ситуация, могу ли я на нее не реагировать и не отвечать? Может, да, меня обидели, но этот человек не знает меня лично, не знает никаких подробностей моей жизни. В таком случае я предлагаю обдумать ответ, написать нейтральное сообщение и завершить общение. Это и есть ментальная гигиена. Нужно заботиться о своем эмоциональном состоянии и психическом здоровье, ценить свое время и других. Мария Буйко:

Важно соблюдать правила, которые являются для нас вполне естественными, когда мы уважительно относимся к другим людям, не распространяем информацию: ни свои личные данные, ни данные других людей. Мы пишем в течение рабочего времени, или если ограничено время, то до девяти.

Один миг – и чат уже не об учебе, а о погоде. Листая сотни сообщений, будет сложнее увидеть ту самую нужную и важную информацию. Мария Буйко:

Чтобы люди понимали, что здесь не «болталка», важно сразу обозначить правила, которые существуют. Хорошо, когда есть администратор чата, который обозначил эти правила. У Алены есть такой чат, и это очень удобно. Ведь добавляясь в учебные мессенджеры, родители хотят видеть только важные объявления, ведь вступали-то они не на форум мамочек.

Алена Филиппова:

В чат не разрешают писать какой-то флуд. Потому что он создан именно для информирования родителей.

Мария Буйко:

Не стоит говорить, что Ваня вел себя плохо, потому что его обидел Петя, разберитесь. Это какая-то конфликтная ситуация, которую нужно решать непосредственно с учителем в школе, на месте с детьми и не выносить ее в чат.