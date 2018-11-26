Ещё ярче. В Минске декоративной подсветкой украсят 40 зданий

Новости Беларуси. Минск станет ещё ярче. До конца декабря 40 зданий украсит декоративная подсветка. Работать она будет до 11 вечера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже оборудовано 21 здание, остальные – в процессе строительства. Новая подсветка станет ярким дополнением в украшении столицы накануне II Европейских игр. Сейчас основные работы сконцентрированы на проспекте Дзержинского и улице Макаёнка, а на Партизанском – работы близятся к финишу.

Игорь Пятигорец, заместитель начальника электросетевого района №5 УП «Мингорсвет»

У нас сейчас идет подсветка магистрали. Это получается ул. Красная, Якуба Колоса, Логойский тракт. Практически все здания коммунальной собственности будут подсвечены.

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