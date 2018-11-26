Ещё ярче. В Минске декоративной подсветкой украсят 40 зданий

Новости Беларуси. Минск станет ещё ярче. До конца декабря 40 зданий украсит декоративная подсветка. Работать она будет до 11 вечера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Минск станет ещё ярче. До конца декабря 40 зданий украсит декоративная подсветка. Работать она будет до 11 вечера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Уже оборудовано 21 здание, остальные – в процессе строительства. Новая подсветка станет ярким дополнением в украшении столицы накануне II Европейских игр. Сейчас основные работы сконцентрированы на проспекте Дзержинского и улице Макаёнка, а на Партизанском – работы близятся к финишу.
Игорь Пятигорец, заместитель начальника электросетевого района №5 УП «Мингорсвет»
У нас сейчас идет подсветка магистрали. Это получается ул. Красная, Якуба Колоса, Логойский тракт. Практически все здания коммунальной собственности будут подсвечены.
Оборудование светодиодное, экономичное, с большим сроком службы.
На балансе «Мингорсвета» – 685 объектов, оснащенных подсветкой, – это здания, путепроводы, памятники и въездные знаки в город. Также возможностью подсветки в Минске оснащено более 200 ведомственных зданий.