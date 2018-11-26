Прямой эфир

Ещё ярче. В Минске декоративной подсветкой украсят 40 зданий

26 ноября 2018 19:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск станет ещё ярче. До конца декабря 40 зданий украсит декоративная подсветка. Работать она будет до 11 вечера, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ещё ярче. В Минске декоративной подсветкой украсят 40 зданий -1

Уже оборудовано 21 здание, остальные – в процессе строительства. Новая подсветка станет ярким дополнением в украшении столицы накануне II Европейских игр. Сейчас основные работы сконцентрированы на проспекте Дзержинского и улице Макаёнка, а на Партизанском – работы близятся к финишу.

Ещё ярче. В Минске декоративной подсветкой украсят 40 зданий -4

Игорь Пятигорец, заместитель начальника электросетевого района №5 УП «Мингорсвет»
У нас сейчас идет подсветка магистрали. Это получается ул. Красная, Якуба Колоса, Логойский тракт. Практически все здания коммунальной собственности будут подсвечены.

Ещё ярче. В Минске декоративной подсветкой украсят 40 зданий -7

Оборудование светодиодное, экономичное, с большим сроком службы.

На балансе «Мингорсвета» – 685 объектов, оснащенных подсветкой, – это здания, путепроводы, памятники и въездные знаки в город. Также возможностью подсветки в Минске оснащено более 200 ведомственных зданий.

# Новый год # общество # Игорь Пятигорец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Памятный знак писателю Чингизу Айтматову открыли в Минске
26 ноября 2018 19:50

Памятный знак писателю Чингизу Айтматову открыли в Минске

В жировках некоторых минчан нет графы за теплоснабжение, но тепло в квартирах есть. Как разрешится коммунальное недопонимание?
26 ноября 2018 19:34

В жировках некоторых минчан нет графы за теплоснабжение, но тепло в квартирах есть. Как разрешится коммунальное недопонимание?

Дед Мороз и Снегурочка должны платить налоги
26 ноября 2018 17:38

Дед Мороз и Снегурочка должны платить налоги