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«Эмоции – самое главное». Традиционный славянский молодежный лагерь «Дружба-2018» открылся в Гомельской области

22 июня 2018 19:45
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Новости Беларуси. Дружба как основа процветания в будущем. Под Гомелем заработал традиционный лагерь славянской молодежи «Дружба-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Эмоции – самое главное». Традиционный славянский молодежный лагерь «Дружба-2018» открылся в Гомельской области-1

История молодежного форума, проводимого в приграничных регионах Беларуси, России и Украины, насчитывает уже более полувека. Что изменилось за это время? Узнавал корреспондент Александр Добриян.

Дружба – это навсегда, уверена россиянка Дарья Лунина. На форуме девушка уже в третий раз.

«Эмоции – самое главное». Традиционный славянский молодежный лагерь «Дружба-2018» открылся в Гомельской области-4

Дарья Лунина, участница международного молодежного форума «Дружба-2018»:
Молодежь едет, чтобы знакомиться, общаться. Дружба народов же – соединяться, воссоединяться, общаться. Эмоции – самое главное.

«Эмоции – самое главное». Традиционный славянский молодежный лагерь «Дружба-2018» открылся в Гомельской области-7

За новыми знакомствами и незабываемыми эмоциями приехала и гомельчанка Мария.

«Эмоции – самое главное». Традиционный славянский молодежный лагерь «Дружба-2018» открылся в Гомельской области-10

Мария Максименко, участница международного молодежного форума «Дружба-2018»:
Я приехала сюда в первый раз и с первых секунд поняла, что это действительно потрясающее место. Здесь царят дружба, потрясающее чувство счастья, спокойствия.

«Эмоции – самое главное». Традиционный славянский молодежный лагерь «Дружба-2018» открылся в Гомельской области-13

Яркий праздник молодости – три дня в режиме нон-стоп: музыка, юмор и немного серьезных вещей. Отличная атмосфера для того, чтобы понять: не такие уж мы и разные. 

«Эмоции – самое главное». Традиционный славянский молодежный лагерь «Дружба-2018» открылся в Гомельской области-16

Игорь Завалей, первый секретарь Гомельского областного комитета БРСМ:
Добавили такой новый аспект, как тренинги и семинары, чтобы те люди, которые приехали, обменялись опытом, и, уехав отсюда, что-то увезли с собой. Помимо медалей и грамот увезли с собой знания.

Не останется в стороне и главная тема года в Беларуси: малая родина, для каждого своя и на всех одна.

«Эмоции – самое главное». Традиционный славянский молодежный лагерь «Дружба-2018» открылся в Гомельской области-19

Александр Добриян, СТВ:
По факту «Дружба» – старейший в регионе международный форум. В белорусско-российском приграничье в преддверии Дня молодежи люди собираются уже более полувека. За это время из туристического слета мероприятие выросло в полноценный современный фестиваль.

«Эмоции – самое главное». Традиционный славянский молодежный лагерь «Дружба-2018» открылся в Гомельской области-22

Зародившийся на стыке границ Беларуси, России и Украины, с годами лагерь «Дружба» сменил прописку. Теперь участники международного форума по очереди ездят друг к другу в гости. В 2018 году хозяйка Беларусь.

«Эмоции – самое главное». Традиционный славянский молодежный лагерь «Дружба-2018» открылся в Гомельской области-25

Николай Щеглов, заместитель губернатора Брянской области:
Мы, старшее поколение, должны создавать такие условия, чтобы те добрые традиции, которые были сформированы предшествующими поколениями, нашими предками, передавались. Чтобы молодежь впитывала, видела общение старшего поколения. Видела добрые традиции.

«Эмоции – самое главное». Традиционный славянский молодежный лагерь «Дружба-2018» открылся в Гомельской области-28

К слову, среди тех, кто сегодня приезжает на форум в галстуке и костюме, немало людей, в свое время с гитарой проводивших День молодежи у костра «Дружбы».

# Молодежные фестивали # общество # Дарья Лунина # Мария Максименко # Игорь Завалей # Александр Добриян # Николай Щеглов # Фотофакт

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